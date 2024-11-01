Ермак заявил, что в НАТО близки к консенсусу по приглашению Украины в Альянс

Члены Североатлантического альянса близки к консенсусу относительно приглашения Украины. В НАТО постоянно растет поддержка будущего полноправного членства нашего государства.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время визита в Канаду, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Сейчас сохраняется "положительная тенденция".

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Что заявил Ермак относительно членства Украины в НАТО

Я не верю, что Украину можно сделать сильной без приглашения в НАТО... Конечно, это невозможно сделать без консенсуса стран-членов НАТО, но мне кажется, что мы близки к такому консенсусу,

– заявил украинский чиновник.

По его словам, сейчас сохраняется положительная тенденция по поддержке приглашения Украины. Ермак говорит, что большинство членов НАТО поддерживает членство, одновременно нужно работать с теми, кто пока сомневается. По его мнению, альтернативных решений нет.

Причиной этого является то, что как говорит руководитель Офиса президента, на сегодня в мире нет лучшей гарантии безопасности, чем членство в Альянсе. “Если кто-то придумает что-то мощнее, то Украина первой присоединится к этой инициативе”, – резюмировал Ермак.

К слову, План победы Зеленского предусматривает приглашение Украины в НАТО уже сейчас. Это могло бы значительно усилить политическую позицию Киева. Немецкие СМИ со ссылкой на Шольца писали, что Берлин сейчас не видит необходимости принимать решение о приглашении Украины в НАТО.

Олаф Шольц отмечал, что между союзниками ведутся разговоры о гарантиях безопасности уже в послевоенной ситуации.