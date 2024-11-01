Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час візиту до Канади, повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ. Наразі зберігається "позитивна тенденція".

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Що заявив Єрмак щодо членства України в НАТО

Я не вірю, що Україну можна зробити сильною без запрошення до НАТО… Звісно, це неможливо зробити без консенсусу країн-членів НАТО, але мені здається, що ми близькі до такого консенсусу,

– заявив український посадовець.

За його словами, зараз зберігається позитивна тенденція щодо підтримки запрошення України. Єрмак каже, що більшість членів НАТО підтримує членство, водночас потрібно працювати з тими, хто поки сумнівається. На його думку, альтернативних рішень немає.

Причиною цього є те, що як каже керівник Офісу президента, на сьогодні у світі немає кращої гарантії безпеки, ніж членство в Альянсі. “Якщо хтось придумає щось потужніше, то Україна першою приєднається до цієї ініціативи”, – резюмував Єрмак.

До слова, План перемоги Зеленського передбачає запрошення України в НАТО вже зараз. Це могло б значно посилити політичну позицію Києва. Німецькі ЗМІ з посиланням на Шольца писали, що Берлін зараз не бачить необхідності ухвалювати рішення щодо запрошення України до НАТО.

Олаф Шольц зазначав, що між союзниками ведуться розмови щодо гарантій безпеки уже в післявоєнній ситуації.