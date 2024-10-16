В США ответили, возможно ли приглашение Украины в НАТО в ближайшее время

В Киеве уверены, что приглашение Украины в НАТО станет важным политическим сигналом для России и ее приспешников. В Вашингтоне сказали, готовы ли принять нашу страну в ряды Альянса уже сегодня.

16 октября президент Зеленский представил в Раде План победы, который предусматривает, что Украина должна получить приглашение в Альянс уже сейчас. Постоянный представитель США при НАТО посол Джулианна Смит на брифинге высказалась о возможности членства нашей страны в ближайшее время.

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Украина будет в НАТО, но не сейчас

Смит напомнила, что во время нынешнего летнего саммита была четко высказана позиция, что Украина станет членом Альянса. Впрочем, по словам посла, НАТО пока не готово говорить о приглашении Украины в краткосрочной перспективе.

Она заверила, что с украинскими партнерами будут продолжаться разговоры о том, как приближаться к членству в НАТО.

К слову, ранее посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко сказала, что Украина хочет получить приглашение в Альянс до того, как Джо Байден покинет пост президента США.