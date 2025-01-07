Военные НАТО смогут действовать в Украине, – Зеленский о потенциальном приглашении в Альянс

Президент Зеленский заявил, что Украина нуждается в сильных гарантиях безопасности, которые защитят ее от дальнейшей российской агрессии. Глава государства назвал условие, при котором военные НАТО смогут действовать на территории нашей страны.

Зеленский допустил возможность вступления страны в НАТО без оккупированных территорий, которые официально не будут признавать российскими. Об этом политик заявил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает 24 Канал.

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Членство в НАТО – гарантия безопасности для России

Президент подчеркнул, что законодательное приглашение в Альянс делается всей Украине в пределах международно признанных границах. Впрочем, сами гарантии НАТО могут распространяться только на территорию, подконтрольную легитимной власти.

Зеленский отметил, что на контролируемой территории смогут действовать силы Альянса. Глава государства добавил, что это предпосылка для дипломатического завершения войны. Также необходимы мощное вооружение Украины и жесткие санкции против России, прежде всего, ее энергетического рынка.

Напомним, что одним из условий Путина для начала мирных переговоров является предоставление стране-агрессору "гарантий безопасности".

По мнению Зеленского, членство Украины в НАТО и было бы гарантиями безопасности для России, ведь НАТО – это оборонный союз.

К слову, президент подчеркнул, что Киев может начать переговоры с Россией только после встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и получения гарантий безопасности.