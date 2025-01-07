Зеленський допустив можливість вступу країни в НАТО без окупованих територій, які офіційно не визнаватимуть російськими. На цьому політик наголосив в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає 24 Канал.

Дивіться також Усім було п*х*ру, – Зеленський яскраво описав Будапештський меморандум і Мінські угоди

Членство в НАТО – гарантія безпеки для Росії

Президент підкреслив, що законодавче запрошення до Альянсу робиться усій Україні в межах міжнародно визнаних кордонах. Втім, самі гарантії НАТО можуть поширюватися лише на територію, підконтрольну легітимній владі.

Зеленський зауважив, що на контрольованій території зможуть діяти сили Альянсу. Глава держави додав, що це передумова для дипломатичного завершення війни. Також необхідні потужне озброєння України та жорсткі санкції проти Росії, передусім, щодо її енергетичного ринку.

Нагадаємо, що однією із умов Путіна для початку мирних переговорів є надання країні-агресору "гарантій безпеки".

На думку Зеленського, членство України в НАТО і було б гарантіями безпеки для Росії , адже НАТО – це оборонний союз.

До слова, президент наголосив, що Київ може розпочати переговори з Росією лише після зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом та отримання гарантій безпеки.