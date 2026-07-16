Координировал удары по Краматорску: российского агента приговорили к 15 годам лишения свободы

Судебные органы вынесли суровое решение в отношении местного жителя, содействовавшего вражеским атакам на востоке страны. Агент собирал стратегически важную информацию и передавал ее представителям страны-агрессора.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно о приговоре, вынесенном российскому агенту?

По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности Украины суд вынес приговор агенту России, которого разоблачили в январе этого года при корректировке обстрелов Донецкой области. Предатель получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По данным следствия, осужденным оказался местный уклонист, которого российские спецслужбы завербовали в 2025 году.

Для сбора разведданных мужчина использовал знание местности и выпытывал необходимую информацию у знакомых и соседей во время повседневных разговоров на военные темы. Приоритетными целями врага были укрепленные районы, огневые позиции и блокпосты украинских войск.

Полученные сведения он передавал российским кураторам через связного – боевика вооруженных группировок России, находившегося на передовой. Оккупанты использовали эти данные для подготовки артиллерийских и дронных атак, а также ударов управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны.

Во время задержания и обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон, с помощью которого он координировал свои действия с врагом. Суд признал агента виновным в государственной измене.

Контрразведка также выяснила, что на связи с тем же боевиком находился еще один житель этого же населенного пункта. Они действовали по отдельности, но оба наводили российские удары по местам базирования украинских военных на Краматорском направлении. Второй фигурант в настоящее время находится под стражей в ожидании приговора суда.

Напомним, СБУ задержала в Сумской области агента ФСБ – бывшего руководителя следственного отдела расформированной милиции, который собирал и передавал россиянам координаты укреплений, блокпостов и позиций Сил обороны для подготовки авиаударов и атак дронами. Мужчину задержали во время выполнения очередного задания, у него изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом. Ему сообщили о подозрении в государственной измене, он находится под стражей без права освобождения под залог. За содеянное ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также Служба безопасности Украины задержала в Черкасской области агентку российских спецслужб, которая собирала информацию для подготовки новых ракетно-дроновых ударов по региону. Безработную женщину завербовали через Telegram, где она искала "легкие заработки". По заданию российской спецслужбы она фотографировала позиции украинских военных, энергетические объекты и проводила доразведку возле предприятия, которое враг планировал атаковать повторно. Ей сообщили о подозрении в государственной измене.