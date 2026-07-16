Про це повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо про вирок, який отримав російський агент?

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки України, суд виніс вирок агенту Росії, якого викрили у січні цього року на коригуванні обстрілів Донеччини. Зрадник отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними слідства, засудженим виявився місцевий ухилянт, якого російські спецслужби завербували у 2025 році.

Для збору розвідданих чоловік використовував знання місцевості та випитував необхідну інформацію у знайомих і сусідів під час побутових розмов на воєнні теми. Пріоритетними цілями ворога були укріпрайони, вогневі позиції та блокпости українських військ.

Отримані відомості він передавав російським кураторам через зв'язкового – бойовика збройних угруповань Росії, який перебував на передовій. Окупанти використовували ці дані для підготовки артилерійських і дронових атак, а також ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони.

Під час затримання та обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон, за допомогою якого він координував свої дії з ворогом. Суд визнав агента винним у державній зраді.

Контррозвідка також з'ясувала, що на зв'язку з тим самим бойовиком перебував ще один мешканець цього ж населеного пункту. Вони діяли порізно, але обидва наводили російські удари по місцях базування українських військових на Краматорському напрямку. Другий фігурант наразі перебуває під вартою в очікуванні вироку суду.

Нагадаємо, СБУ затримала на Сумщині агента ФСБ — колишнього керівника слідчого відділу розформованої міліції, який збирав і передавав росіянам координати укріплень, блокпостів та позицій Сил оборони для підготовки авіаударів і атак дронами. Чоловіка затримали під час виконання чергового завдання, у нього вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом. Йому повідомили про підозру в державній зраді, він перебуває під вартою без права застави. За скоєне загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Також Служба безпеки України затримала на Черкащині агентку російських спецслужб, яка збирала інформацію для підготовки нових ракетно-дронових ударів по регіону. Безробітну жінку завербували через Телеграм, де вона шукала "легкі заробітки". За завданням російської спецслужби вона фотографувала позиції українських військових, енергетичні об'єкти та проводила дорозвідку біля підприємства, яке ворог планував атакувати повторно. Їй повідомили про підозру в державній зраді.