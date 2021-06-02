Приговор Чубарову от оккупантов – это издевательство, – посол Евросоюза

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас назвал "издевательством" приговор главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову. Ранее подконтрольный России Верховный суд оккупированного Крыма приговорил его к 6 годам заключения и штрафу в размере 200 тысяч рублей.
В Евросоюзе не обошли вниманием приговор, который так называемый "суд" Крыма вынес Чубарову. В частности, свою реакцию обнародовал в сети посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
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В ЕС прокомментировали "приговор" Чубарову
В своем твиттере Маасикас заявил, что полностью поддерживает Рефата Чубарова, председатель Меджлиса крымских татар, заочно приговоренного к 6 годам лишения свободы "властью" Крыма.
Приговор – это издевательство над российскими обязательствами как государства-оккупанта,
– отметил посол ЕС в Украине.
Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар назвала "позорным судилищем" процесс над Чубаровым и вынесенный ему приговор.
Дело Чубарова: что известно
- Оккупанты заочно приговорили Рефата Чубарова к 6 годам тюрьмы, наложили на него штраф в размере 200 тысяч рублей и 200 часов исправительных работ.
- Дела против него возбудили в конце марта 2020 года. Так называемое "следствие" выдвигало незаконные обвинения заочно.
- Чубарова обвинили в якобы организации массовых беспорядков и публичных призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России. В то же время свидетели отмечали, что когда Чубаров подходил к местам, где было напряжение, конфликты прекращались.
- Прокуратура Крыма установила и сообщила о подозрениях оккупационным "следователям", "прокурорам" и "судьям". В общем подозрение получили 29 человек, которые преследовали одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза по таким же незаконным основаниям – якобы из-за организации массовых беспорядков во время митинга.