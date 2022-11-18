Реакция Москвы на вердикт по делу MH17: МИД Нидерландов вызвало российского посла

18 ноября 2022 , 18:56
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Источник:

DW

После приговора боевикам за сбитие "Боинга" рейса МН17 в 2014 году Россия заявила, что суд в Гааге "пренебрег беспристрастностью". Нидерланды вызвали российского посла.

В российском министерстве иностранных дел заявили о каком-то "политическом заказе". Оккупанты традиционно не хотят брать ответственность за свои преступления.

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Нидерланды вызвали русского посла

Правительство Нидерландов вызвало посла России из-за реакции Москвы на приговор в судебном процессе по сбитию рейса MH17 в 2014 году. МИД страны-агрессора заявил, что Гаагский окружной суд "пренебрег беспристрастностью" во время вынесения вердикта.

Боевиков приговорили к пожизненному заключению за сбитие авиалайнера над Донбассом в 2014 году. В результате авиакатастрофы погибли все 298 находившихся на борту человек.

Таким образом, Россия дискредитирует нидерландское конституционное государство. Это совершенно неприемлемо,
– говорится в заявлении МИД Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заметил, что Россия сама нарушает международные законы всеми способами.

"Мы не можем это пропустить... и должны продемонстрировать, что мы уважаем верховенство права и имеем независимую судебную систему", – подчеркнул Гукстра.

Суд над донецкими боевиками: коротко

  • Гаагский суд 17 ноября признал двух российских боевиков Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко причастными к катастрофе MH17.
  • Их приговорили к пожизненному заключению. Затем приговор объявили заочно, ведь они до сих пор находятся на свободе.
  • Также злоумышленники обязали выплатить компенсацию семьям погибших. Полная сумма выплат составит 16 миллионов евро.
  • Еще одного подозреваемого, россиянина Олега Пулатова, оправдали из-за отсутствия доказательств.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда важным. Также он подчеркнул, что также следует привлечь к ответственности и заказчиков этой ужасной трагедии.

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Автор: Ольга Котів