Психическое разложение и отсутствие адвоката: в Запорожье обжаловали приговор суда за СОЧ

Суд назначил украинцу наказание за самовольное оставление воинской части. Ему грозило до 5 лет заключения, однако апелляция добилась того, что приговор, вероятно, отменят.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Как военному отменили наказание за СОЧ?

Апелляционный суд Запорожья смог отменить приговор, который получил приговор – к 5 годам тюрьмы за совершение СОЧ. Причины того, что решение суда не вступило в силу, просты. Первоначально, подозреваемому не дали защиту, то есть дело рассматривали без участия его адвоката. Самостоятельно участвовать в заседании он не мог, ведь судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина имеет.

Приговор военному, который совершил СОЧ, назначил Шевченковский районный суд города Запорожья еще 27 июня 2025 года. Тогда следствие смогло установить, что старший солдат, который должен был служить в самоходном артиллерийском подразделении, не приехал на место после лечения и более полугода не сообщал командованию, где находится.

Однако в марте мужчина самостоятельно заявил о том, что совершил СОЧ. Суд первой инстанции рассмотрел производство в упрощенном порядке. Прокуроры не провели необходимые исследования доказательств, а также заявляли, что адвокат мужчине не нужен, потому что обстоятельства не оспаривались.

Однако определяющую роль сыграл вывод о проведении судебно-психологической экспертизы. В нем говорится о том, что обвиняемый имеет пролонгированную депрессивную реакцию и расстройство адаптации.

Также эксперты установили, что мужчина проходил лечение в психиатрическом учреждении и даже пытался совершить самоубийство в 2024 году. Поэтому военно-врачебная комиссия определила, что военный может служить только в ограниченном перечне частей и не может выполнять боевые задачи.

Во время апелляционного заседания защита настаивала, что тогда осужденный мужчина имел право на адвоката. К тому же в таком состоянии он не понимал последствия выбранной процедуры рассмотрения и признания вины.

Более того, военного по состоянию его здоровья фактически не взяли ни в одно подразделение, из-за чего он и не вернулся к службе. Коллегия судей Запорожского апелляционного суда согласилась с доводами адвокатов и решила, что приговор нужно отменить. Судьи отметили, что во время первого рассмотрения нельзя было применять упрощенную процедуру без исследования доказательств. Чтобы довести дело о СОЧ до конца, суд первой инстанции должен заново его рассмотреть.

