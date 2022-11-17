Это не конец истории, ведь есть 2 суда в Гааге, – Климкин объяснил приговоры по делу МН17

Приговоры по делу МН17 не являются концом истории. В Гааге есть еще 2 суда, которые в дальнейшем занимаются этим делом, которые должны доказать вину России как государства.

Об этом 24 каналу рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Ранее сообщалось о том, что родственник погибших пассажиров отреагировал на приговоры по МН17.

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Это не конец истории

Климкин отметил, что приговоры по делу МН17 – это еще не конец истории. Приговоры вынес Национальный Нидерландский суд, а в Гааге есть еще 2 суда, которые занимаются этим делом. Там должна быть доказана вина России, как государства, в катастрофе.

Это 2 разных суда, которые, впрочем, рассматривают одно и то же преступление. Приговор 17 ноября – важен, и я считаю, что он важен тем, что там было четко сказано, что это российская ракета из российского "Бука" с территории, которую контролировала Россия. Второй момент это то, что признано, что Россия сознательно лгала и манипулировала информацией, чтобы завести суд в тупик,

– заметил экс-министр иностранных дел Украины.

Показательный пример для россиян

Он продолжил, что приговор по этому делу показателен в том смысле, что к ответственности привлечены и организаторы, и исполнители. Неважно, кто привез "Бук", кто нажал кнопку и тому подобное, виноваты все. Это показательный пример для россиян, ныне воюющих с Украиной, что отвечать будут все: и командиры, и исполнители.

"Я бы на месте многих в России сегодня бы очень и очень сильно напрягся. Как только будет доказано, что Россия, как страна, тоже виновата, можно будет копать дальше не только до исполнителей, но и тех, кто непосредственно является организатором этих преступлений". Это доказать надо юридически, это суд", – подчеркнул Климкин.

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Исполнителями могут пожертвовать

По его словам, в России в какой-то момент исполнителями пожертвуют, потому что люди там ничего не значат. Компенсации же от России можно потребовать, когда будет принято решение Международным судом в Гааге, а не только национальными судами. Тогда Россия будет отвечать всеми своими активами.

Вот тогда и наступит реальное решение о компенсации,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.

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