Про це 24 каналу розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Раніше повідомлялось про те, що родич загиблих пасажирів відреагував на вироки щодо МН17.

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Це не кінець історії

Клімкін зазначив, що вироки у справі МН17 – це ще не кінець історії. Вироки виніс Національний Нідерландський суд, а в Гаазі є ще 2 суди, які займаються цією справою. Там має бути доведена вина Росії, як держави, в катастрофі.

Це 2 різні суди, які, втім, розглядають один і той же злочин. Вирок 17 листопада – важливий, і я вважаю, що він важливий тим, що там чітко було сказано, що це російська ракета з російського "Бука" з території, яку контролювала Росія. Другий момент це те, що визнано, що Росія свідомо брехала й маніпулювала інформацією, щоб завести суд у глухий кут,

– зауважив ексміністр закордонних справ України.

Показовий приклад для росіян

Він продовжив, що вирок у цій справі є показовим у тому сенсі, що до відповідальності притягнуті й організатори, й виконавці. Неважливо, хто привіз "Бук", хто натиснув кнопку тощо, винні всі. Це показовий приклад для росіян, які нині воюють з Україною, що відповідати будуть всі: і командири, і виконавці.

"Я б на місці багатьох у Росії сьогодні б дуже й дуже сильно напрягся. Щойно буде доведено, що Росія, як країна, також винна, можна буде копати далі не тільки до виконавців, а й до тих, хто безпосередньо є організатором цих злочинів. Це довести треба юридично, це ж суд", – наголосив Клімкін.

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Виконавцями можуть пожертвувати

За його словами, в Росії в якийсь момент виконавцями пожертвують, бо люди там нічого не значать. Компенсації ж від Росії можна буде вимагати, коли буде прийнято рішення Міжнародним судом в Гаазі, а не тільки національними судами. Тоді Росія відповідатиме всіма своїми активами.

Ось тоді й настане реальне рішення про компенсацію,

– підкреслив ексміністр закордонних справ України.

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