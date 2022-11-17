Суддя заявив, що ЗРК "Бук", з якого був збитий літак, відправили на лінію фронту, де його використали бійці так званої "ДНР". Це й спричинило катастрофу.

До теми Винний Гіркін, Росія "мала вплив": суд Гааги оголосив вирок у справі збиття "Боїнга" рейсу MH17

Намагались приховати злочин

Гаазький суд заявив, що ЗРК "Бук", з якого було збито MH17, привезли до "ДНР" з Росії, а потім вивезли назад, щоб приховати сліди злочину. Також офіційно зафіксовано, що Росія постачала зброю та фінансувала терористичну організацію "ДНР".

Хто конкретно дав команду про запуск ракети – невідомо. Суд встановив, що Олєг Пулатов займався виконанням обов'язків щодо організації "коридора", яким "Бук" вивезли. Гіркін та Харченко давали вказівки та вели переговори з так званим "ЛНР" та відповідальними особами в Москві.

Зверніть увагу! Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю. Він виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія). Усі пасажири та персонал загинули – 298 людей. Більшість з них були громадянами Нідерландів.

Загальна сума компенсації для родичів жертв авіакатастрофи становитиме понад 16 мільйонів євро.

До речі, президент Володимир Зеленський відреагував на перші вироки щодо MH17. Він наголосив, що це дуже важливе рішення, але на лаві підсудних мають бути й замовники. Безкарність призведе до нових схожих злочинів.

Суд над донецькими бойовиками: що відомо

Суд визнав Ігоря Гіркіна, Сєргєя Дубінського, Олєга Пулатова та Леоніда Харченка причетними до катастрофи MH17.

Їх засудили до довічного ув'язнення. Втім, вирок бойовикам оголосили заочно, адже вони досі на свободі.

Також їх зобов'язали виплатити компенсацію сім'ям загиблих. Повна сума виплат становитиме 16 мільйонів євро.

Ще одного підозрюваного, росіянина Пулатова, виправдали.

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