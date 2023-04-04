Пригожин ездит в Бахмут, потому что в Петербурге ему опасно, – Череватый

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опасается, что в России его могут убить. Вот почему он приехал в Бахмут.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. В ходе этой поездки Пригожин установил российский флаг на полностью разрушенном здании горадминистрации.

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Что известно о поездке Пригожина в Бахмут

Вечером 2 апреля владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин записал видео, в котором заявил, что его наемники "юридически взяли Бахмут". Как доказательство он показал российский флаг, развевающийся над каким-то разрушенным зданием. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый предположил, что повар Путина мог посетить украинский город из-за страха за собственную жизнь.

Пригожин ездил в Бахмут, потому что в Петербурге ему сейчас небезопасно. Там, видите ли, взрываются рестораны, поэтому он ближе к этому,

– подчеркнул Череватый.

Какая ситуация в Бахмуте сейчас

Спикер Восточной группировки говорил о случившемся в Санкт-Петербурге 2 апреля, где в одном из ресторанов произошел взрыв, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский. Заведение, в котором находилось Татарский, ранее якобы принадлежало руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Череватый подчеркнул, что Бахмут остается направлением главного удара ЧВК "Вагнер".

"Только за эти сутки враг совершил 32 атаки, из которых 26 были в самом Бахмуте и в его окрестностях", - отметил спикер.

По его словам, на Бахмутском направлении украинские войска уничтожили 91 российских окупантов, ранили 119, подбили российский танк, РСЗО Град и 3 полевых складов с боеприпасами.

Сергей Череватый также сказал, что, учитывая большие потери, вагнеровцы уже не могут самостоятельно выполнять поставленные задачи. Именно поэтому они усиливаются подразделениями воздушно-десантных сил и пехотой регулярной армии.

"Они задействуют артиллерию и авиацию регулярной армии, потому что без них они бы не смогли выполнять атаки", - заявил Череватый.

Пригожин заявил о взятии Бахмута: украинское командование это опровергло.

Заявление Пригожина опроверг командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, сказав, что такими действиями Пригожин хочет прикрыть огромные потери Вагнера.

Правда в том, что удачная работа Вооруженных сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов,

– подчеркнул генерал.

Это же заявление опроверг и представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, назвав сообщение вагнеровцев очередной ложью.

"Бахмут – украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от того, чтобы это сделать", – сказал он.

Не остались в стороне и американские власти. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Вооруженные Силы Украины не отброшены от Бахмута и они все еще борются за город.