Регулярная армия может выйти из Украины, а "вагнеровцы" – остаться: что это даст Путину

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что после войны превратит свою частную военную компанию в армию с собственной идеологией и уже производит набор в нее среди российской молодежи.

Пригожин пытается конвертировать собственную популярность и ЧВК "Вагнер" в увеличение своего влияния. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, в дальнейшем Пригожин будет монетизировать распространение своего влияния, исходя из того, как будет разворачиваться ситуация.

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Имеет психологические проблемы

Он считает, что Пригожин пытается распространить сведения о себе по разным слоям населения России, чтобы поднять собственное реноме. Никаких мгновенных военных положительных моментов у него не будет, но это он делает с перспективой.

Если Пригожин пошел в детские сады и школы, то видит себя в будущем как минимум на белом коне с папахой на голове. А это уже психологические проблемы,

– считает полковник ВСУ.

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Пригожин – карман Путина

По его мнению, такое поведение Пригожина, вероятно, также обусловлено тем, что в Кремле может произойти желаемый для Украины раскол, и представители российской элиты начнут грызться друг с другом.

Но Пригожин точно не пойдет против Путина, потому что они одно целое. Пригожин – карман Путина. Он его может защищать или взять на себя какой-нибудь негатив. Если будет принято решение выходить российским войскам из Украины под давлением мирового сообщества, то Путин может оставить ЧВК "Вагнер" в Украине – в Крыму, на Донбассе, как частную военную компанию,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, эта частная военная компания будет полностью финансироваться российской армией, однако россияне будут говорить, что они вышли из Украины.

"А дальше нам придется работать с этой "чвкашкой". Именно этим обусловлены сегодняшие настроения Пригожина. "Вагнеровцы" сейчас расползаются по Донбассу и появляются в Крыму. Это может быть приготовление к такому развитию события", - считает Роман Свитан.

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