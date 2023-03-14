Реинкарнация Жириновского, – Фейгин рассказал о перспективах партии Пригожина

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что намерен создать проект с собственной идеологией. Однако у него нет никаких перспектив стать основателем военизированной идеологической партии.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, Пригожина и его эксцентрические заявления терпят, пока идет война и не истратились его "вагнеровцы. Но после войны все будет по-другому.

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Ни одно заявление Пригожина не было реализовано

Однако он отметил, неизвестно, что будет в России после войны, особенно после проигранной.

И Пригожин также будет нести ответственность за эту войну. А возможно на него ее целиком и положат,

– считает правозащитник.

Он обратил внимание на то, что ни одно громкое заявление Пригожина пока не было реализовано.

Центр ЧВК "Вагнер" он построил в Санкт-Петербурге, но ему не разрешили его зарегистрировать. Многие претензии к Пригожину со стороны Администрации Путина за его активность,

– подчеркнул Фейгин.

По его словам, в России нельзя создать партию, потому что Пригожин так захотел. Партии могут существовать только те, которые утвердил Путин.

"Говорят, что Пригожин постепенно превращается в реинкарнацию Жириновского. Но представить Пригожина на его месте, как главу партии ЛДПР (после смерти Жириновского партию возглавляет Слуцкий – 24 Канал) невозможно. Потому что Жириновский и Слуцкий – вышли из аппарата президента, а Пригожин – человек с улицы. Да еще и с криминальной историей", – подчеркнул он.

Марк Фейгин о перспективах партии Евгения Пригожина: смотрите видео

Пригожин хочет получить народную любовь

Собеседник добавил, что Пригожин хочет получить народную любовь, но она ничего не определяет.

В путинской России не народная любовь и публичность определяет популярность того или иного человека, а разрешенность. Если тебе сверху разрешили, будешь кем-то. А если нет – канешь в забвение,

– уверен он.

Он отметил, что сегодня Пригожин летает в иллюзиях, что он популярен, народ его любит и заступится за него.

"Но на самом деле у него нет никаких политических перспектив", – резюмировал Марк Фейгин.

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