Пригожин наведывался в тюрьму к Навальному, чтобы завербовать на войну

ЧВК "Вагнера" активно вербует зэков на войну против Украины. Очередь дошла уже и до находящегося в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.

Зэкам на размышление понадобилось всего 5 минут

В колонию к Навальному приехал сам основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Оппозиционер рассказал, как проходил этот визит.

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Навальный рассказал, что Пригожин предложил осужденным помилование. Однако для этого они должны были пробыть в составе "Вагнера" не менее 6 месяцев. Зэки долго не раздумывали и уже через 5 минут почти сотня из них согласилась.

Заметим, что оппозиционер не рассказал, когда это произошло.

Зачем вагнеровцам зеки

Сам Пригожин данную информацию не подтвердил. Он подчеркнул, что "не видит ничего плохого" в том, чтобы дать заключенным "второй шанс". Однако он не рассказал, что шанс этот – умереть позорной смертью в Украине.

Зэки-вагнеровцы на войне против Украины выполняют только одну функцию – "пушечного мяса". Профессиональные вагнеровцы просто прикрываются телами узников, которых на передовую посылают без амуниции. Оккупанты, которых брали в плен наши военные, неоднократно рассказывали о казнях тех зеков, которые отказываются воевать.

Например, двух вагнеровцев, испугавшихся войны, заставили выкопать себе могилы, а после – застрелили.