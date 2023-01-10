Пригожин использует Соледар, чтобы укрепить репутацию вагнеровцев – ISW
Источник:ISW
Куратор ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует "отчеты" о якобы успехах вагнеровцев в Соледаре для укрепления репутации своей преступной группировки как "эффективной боевой силы" и собственного авторитета.
К таким выводам пришли специалисты Института изучения войны ISW в актуальном отчете. Подчеркивают, что это исключительно выводы по поводу распространенной российскими СМИ информации.
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Так, в ВПК "Вагнер" хвастаются, что за последние несколько дней захватили территорию в пределах Соледара. Российские пропагандистские СМИ, конечно, трактуют эти "успехи", как признаки того, что наемники могут вскоре окружить Бахмут.
Сам Пригожин 9 января заявил, что исключительно подразделения ПИК "Вагнер" занимают позиции в Соледаре и отметил, что наемники ведут "ожесточенные бои за здание городской администрации".
"Желание к власти" Пригожина
Пригожин всегда стремился к признанию и власти. Поэтому то, что он пытается использовать эту ситуацию себе на пользу – неудивительно. Путинский повар упорно пытается наращивать свое могущество в России. И, несмотря на то, что аналитики сначала говорили, что он новая угроза авторитету Путина – это не так.
Путину выгодно иметь такой "рупор" в виде Пригожина, именно по его разрешению Пригожин критикует российских политиков. Однако, как только бизнесмен перестанет быть выгодным диктатору, его заменят.
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Что происходит в Соледаре
- Соледар расположен в 10 километрах севернее Бахмута, захват которого, вероятно, остается главной ближайшей целью России.
- 9 января оккупанты начали новый штурм Соледара. Туда вбросили множество штурмовых групп, которые сформировали из лучших резервов вагнеровцев.
- Впрочем, аналитики ISW убеждены: даже если России удастся захватить Соледарь, то это не гарантирует падения Бахмута.