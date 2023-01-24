Слуга ФСБ или конкурент Путина: как Запад ошибается по поводу Пригожина

Американский институт изучения войны настаивает на том, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин теряет влияние у президента Владимира Путина. Поэтому глава Кремля снова возвращается к услугам регулярных вооруженных сил.

Россияне вводят в оборот "мобиков", а зеки уже не нужны

Такая оценка ситуации свидетельствует о том, насколько западные эксперты не осознают реальную ситуацию и попадают на все нужные крючки ФСБ и разведки России.

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Пригожин никогда и не имел никакого серьезного влияния на Путина. Задача главы вагнеровцев – выполнять наиболее скользкие и опасные задачи российских спецслужб, представители которых являются его кураторами. Путин – самый серьезный куратор Пригожина.

В войне России против Украины у Пригожина довольно простая задача – использовать своих наемников, чтобы сдерживать ВСУ, пока регулярная российская армия проводит мобилизацию и обучает новых бойцов. Конечно, бойцы Пригожина могут и воевать за определенные населенные пункты – Соледар или Бахмут. Но главная их задача – сделать так, чтобы ВСУ не расслаблялись и не было времени на ротацию.

То, что сейчас на вагнеровцев возлагают меньше надежд, чем это было несколько месяцев назад, означает, что российские вооруженные силы просто способны ввести в оборот мобилизованных. Так что в услугах зэков уже никто особо не нуждается.

Чего на самом деле стоит критика от Пригожина

Относительно влияния Пригожина – это на самом деле некий дымовой занавес. Да, Пригожину позволяют выступать с публичными заявлениями, критиковать чиновников. Но имеет ли это какое-нибудь значение? Нет. Вся эта критика равна нулю.

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Пригожин не раз критиковал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Однако тот даже не обращал внимания на такую критику. Все бизнес-проекты Пригожина в Санкт-Петербурге были, в сущности, уничтожены местной мэрией.

Ничего не изменилось во время войны. Беглов как называл Пригожина представителем криминальных кругов, так и продолжает называть. Никаких возможностей воплотить свои бизнес-идеи в родном городе у Пригожина нет.

Пригожин критиковал оставившего Лиман генерала Лапина. Однако Лапин занял одну из самых высоких должностей в руководстве сухопутных войск России. Он критиковал и Герасимова, который впоследствии был назначен главой группировки российских войск в Украине. Так какое же имеет значение то, что говорит Пригожин? Как он реально влияет на решение Путина?

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Пригожин придерживается сценария, который ему написали

Ответ достаточно прост – никакого реального влияния Пригожин не имел и не имеет на Путина. У него нет никакого влияния на политическую ситуацию в России. Ведь она действительно контролируется ФСБ и ее ставленником в должности президента – Путиным. Пригожин просто играет свою роль по сценарию, который ему пишут другие люди.

Эти люди осознают, что Пригожина можно использовать для тех задач, в которых сама официальная Россия не желает участвовать.

Пригожин, как и любой другой агент российских спецслужб, просто служит. Западные эксперты не понимают, как на самом деле функционирует система управления в России.