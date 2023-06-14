Критикует идею войны: Пионтковский рассказал, какую альтернативу Пригожин предлагает россиянам
Главный скандалист России Евгений Пригожин провокационными заявлениями выстраивает политический путь. Россиянам, что не удивительно, нравится его вроде бы бескомпромиссность и прямота. Кроме того, заинтересовывает русский народ и то, что им предлагает главарь ЧВК "Вагнера".
Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – российский публицист из США. По его словам, Пригожин уже давно стал политической единицей, независимой от Владимира Путина.
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"Новый Жириновский"
Евгений Пригожин постепенно меняет свои нарративы. Сначала он критиковал только военное руководство России, в основном минобороны. Однако его высказывания изменяют тон.
Он же теперь критикует не только плохое ведение войны, но и саму идею войны. У него было два классических памфлета, где он говорил, что не мы развязали эту "безмозглую войну", а когда солдаты поймут, кто их в это втянул, "разорвут им ж**и",
– отметил Андрей Пионтковский.
Очевидно, что руководитель ПИК "Вагнера" уже давно вышел за рамки "заказов" Владимира Путина. Деятельность Пригожина сейчас очень симпатизирует бывшей аудитории Владимира Жириновского.
Андрей Пионтковский о предложениях Пригожина для русского народа: смотреть видео
Что предлагает Пригожин россиянам
К слову, Пригожин является поклонником общей мобилизации и переход России на военную экономику. По мнению главаря вагнеровцев, только так Россия сможет "за 2-3 года захватить Киев", мол, во всех остальных случаях Россия обязательно проигрывает войну. Хотя мы немного дополним версии Пригожина, ведь Россия при любых обстоятельствах дойдет только до проигрыша.
Z-патриотам нравится другая часть программы Пригожина – уничтожить предателей. Расправиться на Красной площади с Шойгу и Герасимовым,
– заметил публицист.
То есть Евгений Пригожин предлагает россиянам несколько вариантов развития событий, но ставки ставит на вышеупомянутый. Собственно, его русский народ с большей вероятностью может поддержать.
Это и не удивительно, ведь "великая русская культура" – это и есть об ограблениях, показательных убийствах и т.д. Большой разницы для них нет, если во всех бедах можно обвинить минобороны – и расправляться будут с ними.
В России объявили незаконной деятельность ЧВК : что известно
- Министр обороны России Сергей Шойгу подписал указ, согласно которому все "добровольческие отряды" (т.е. частные военные компании) имеют подписать контракт по минобороны. Что интересно, ЧВК в России запрещены, их деятельность незаконна. Именно поэтому враждебное минобороны избрало формулировку "добровольческие отряды". Кстати, в качестве примера Шойгу называл именно ЧВК "Вагнера".
- Не стало неожиданностью, что Евгений Пригожин сразу заявил, что отказывается подписывать контракт с российским министерством обороны Он назвал Шойгу плохим руководителем, а все воинские части русской армии – неэффективны. Конечно, своих боевиков он выделил.
- Отметим, Пригожин признал, что ЧВК "Вагнера" подчиняются "верховному главнокомандующему", то есть Владимиру Путину. Координировать действия боевиков, по его словам, вроде бы помогает сам генерал Сергей Суровикин.