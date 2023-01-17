Опущенный "пахан": как мафиозные группы в России унижают Путина

На прошлой неделе под бункерным ковром ожесточилась схватка. Нет, не породистых черчиллевских бульдогов, а отвратительных путинских крыс или скорее даже мышей. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Как Путин выпустил из поводка Пригожина и Кадырова

В четверг я анонсировал тему своего субботнего стрима "Первое аппаратное поражение Путина за 23 года его власти". Но говорить мне пришлось уже о двух поражениях диктатора на фоне триумфального выступления Пригожина в якобы Соледаре.

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Но сначала о природе давно назревавшего конфликта. В любом фашистском государстве, терпящем военное поражение (сталинский СССР 1941 года, гитлеровская Германия 1944-го, путинская "дзюдохерия" 2022-го), неизбежно возникает классический вопрос: кто виноват в катастрофе – фюрер или неспособны выполнить его гениальный замысел никчемные генералы?

Наш недофюрер прекрасно понимал грозящую ему лично опасность и сразу же после "жеста доброй воли" спустил с поводка преданных ему лично (как он полагал) псов – хозяев частных армий Пригожина и Кадырова. Оба с подачи верховного главнокомандующего бросились с беспрецедентным лаем на министра обороны Шойгу и начальника генштаба Герасимова.

Разборки между российскими группами

Из пула прикормленных "легендарных военкоров" роздавались призывы разжаловать бездарных (что совершенно справедливо!) генералов, отправить их босиком на фронт искупать кровью совершенные ими преступления. Кадровым успехом "парамилитариев" стало создание должности "командующего объединенной военной группировкой в Украине" и назначение на нее близкого им генерала Суровикина, что означало резкое понижение статуса Герасимова. Тем самым виновные в поражениях были якобы названы и могли готовиться повторить судьбу генерала Павлова и его коллег. (Всего в первые месяцы войны Сталин расстрелял более 50 генералов.)

Пригожин публично нанес начальнику генштаба России несмываемое в гомофобно-уголовной среде оскорбление. На следующий день верховный главнокомандующий лично и на камеру вручил пригожинскому назначенцу Суровикину орден святого Георгия, наглядно продемонстрировав, кто именно для него "Пи*ор", а кто – святой Георгий.

Сплоченная корпорация шойго-герасимовских назначенцев не стала покорно дожидаться своей участи, а нанесла ответный удар.

Неожиданно утром 11 января было объявлено, что масштаб задач "спецоперации" увеличился, поэтому требует укрепления ее руководства. Так что так называемую "спецоперацию" снова возглавит "Пи*ор". А святой Георгий, он же Армагеддон и "Палач Алеппо", ссылается заместителем к Герасимову, то есть становится будто "пид*ренком". Вот такие высокие отношения в высшем российском военно-политическом руководстве.

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Примерно представляю себе, какие аргументы нашли Шойгу – Герасимов, чтобы убедить фюрера отказаться от ставки на главаря боевиков-уголовников. Думаю, они ознакомили Путина с подборкой неосторожных высказываний и пиар-акций честолюбивого Пригожина, выдававших его амбиции, которые явно тянутся за пределы сугубо военной сферы.

Как Пригожин влияет на Путина

89 лет назад аналогичный конфликт между рейхсвером и лидером гитлеровских штурмовиков СА Ремом закончился весьма печально для последнего. Гитлер послал в камеру своему другу пистолет с одним патроном. Но наш Рэм на поверку оказался покруче, а наш "Путлер" – пожиже.

Показательно, что судьбоносное решение о перестановках в военной верхушке достаточно кисло восприняли пропагандисты, не получившие директивных темников.

МО РФ два дня опровергало пригожинские победные рапорты о взятии Соледара. Но на третий день легендарный дегенерат Коношенков зачитал свое огромное заявление о взятии Соледара, весь пафос которого заключался в том, что Пригожин там и рядом не стоял. Оскорбленный Пригожин требовал личной встречи с фюрером и получил ее. Вот подобострастный репортаж его поклонников:

"Евгений Пригожин летит транспортным самолетом в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. На борту еще несколько бойцов ЧВК "Вагнера", 6 раненых парней летят на протезирование. Вся группа, в том числе и Пригожин, ест холодную курицу и бургеры из фастфуда. Все спят на матрасах по лавкам грузового самолета. Маски сброшены: кто-то в частном джете на Мальдивах, а кто-то в грузовом – между Санкт-Петербургом и передовой. Кто с нами, а кто против нас".

На этой встрече Пригожин взял частичный реванш. Он заставил Путина заставить генералов выдавить из себя унизительное после всего сказанного ими ранее заявление о "героических воинах-добровольцах ЧВК "Вагнера", сыгравших огромную роль в ходе уличных боев в Соледаре".

Вернувшийся в "Соледар" Пригожин произнес в субботу, стоя на фоне каких-то развалин, вдохновенный спич о "самой сильной армии в мире – ЧВК "Вагнера".

Война перерастает в мафиозную

Основные итоги прошлой недели. Две конфликтующие группы российских военных преступников – генеральская и уголовная корпорации – не смогли разрешить свой спор в ту или иную сторону и теперь ненавидят друг друга еще с большей силой. Война с*к и воров будет продолжена.

По завету Ленина, империалистическая война перерастает не в гражданскую войну, а в мафиозную. Количество мафиозных группировок постоянно растет. Как грибы после дождя появляются новые ЧВК. Их уже более десятка (в том числе и ЧВК министра обороны Шойгу). Они не нужны для войны с Украиной. Актеры, которые их создают, владеют собственными силовыми ресурсами и не собираются вечно воевать с Украиной. Они, как и Пригожин, и Герасимов, понимают, что война с Украиной проиграна. Они разминают свои мускулы и меряются своими чле*ами в предвкушении мафиозной войны за власть и громадную собственность, которая останется бесхозной на руинах путинской клептократии.

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С Украиной воюет сейчас, по большому счету, только один недочеловек. Кстати, самый богатый в мире. Тот самый, о котором я 23 года назад сказал: путинизм – это контрольный выстрел в голову России.

В последние дни был причинен серьезный ущерб сакральности власти этого субъекта. Дважды он вынужден был прогнуться под давлением противоборствующих мафиозных групп. Дважды опущенный "пахан" – это уже не совсем "пахан" для всех ключевых игроков. В новой перспективной для них повестке он неизбежно становится все менее актуальным.