У Пригожина появился покровитель из минобороны, поддерживающий заморозку войны, – ISW
Источник:ISW
Владелец вагнеровцев Евгений Пригожин недавно заговорил о необходимости завершения войны. В ISW объясняют, что подобные действия Кремля пойдут в пользу России.
Сам Пригожин к таким заявлениям прибегает также по определенным причинам. В частности, он мог найти "покровителя" в российском минобороне, поддерживающем временную заморозку войны.
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Что известно о причинах заявлений Пригожина
Аналитики американского Института изучения войны заявили, что Пригожин публично возобновил свое сотрудничество по минобороны России. Более того, он в начале апреля, вероятно, восстановил некоторые предоставленные Кремлем привилегии после многомесячной розни с российским военным командованием.
В то же время Гиркин и его клуб "Разгневанных патриотов" обвинил Пригожина в поддержке усилий, направленных на замораживание войны в Украине.
Это обвинение может свидетельствовать о том, что Пригожин нашел покровителя, вероятно связанного с российским минобороны, поддерживающего временное замораживание войны в Украине по политическим причинам,
– говорится в ISW.
Также отмечают, что минобороны России и российское командование могут быть заинтересованы в замораживании войны, чтобы восстановить российские силы.
Более того, сотрудничество Пригожина по минобороны России указывает на то, что он, вероятно, достиг договоренностей с российским военным командованием, предложив Путину выступить с предложением о временном прекращении огня.
Такими поступками владелец вагнеровцев хочет:
- вернуть себе возможность наращивать силы;
- расширить политические перспективы в преддверии парламентских и президентских выборов в России.
Временное прекращение огня в Украине и затягивание войны пойдет только на пользу России, поскольку позволит ей восстановить свои силы и ослабить поддержку Украины со стороны Запада. Россия будет использовать оккупированные территории Украины в качестве плацдарма для будущих наступательных операций после того, как возобновит свою боеспособность,
– заявили в ISW.
Там также напомнили, что Пригожин критиковал максималистские цели Путина по поводу войны в Украине и делал пессимистические прогнозы о том, сколько времени нужно России для захвата Донбасса. Аналитики предположили, что эти заявления, вероятно, являются частью нарратива о прекращении огня.
Что известно о заявлениях Пригожина
- 14 апреля в американском Институте изучения войны распространили заявление Евгения Пригожина о необходимости прекращения войны с Россией.
- Уже 16 апреля в ISW объяснили, что слова Пригожина были неверно интерпретированы и вырваны из контекста. Там напомнили, что владелец вагнеровцев призвал Россию прекратить войну против Украины, остановившись на том, что уже оккупировал Кремль.
- Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков заявил, что в окружении Путина идут придворные игры, ведь они должны угадать мнения российского диктатора, слова, которые он желает слышать и действовать на опережение. Вероятно, Пригожин делает аналогично.