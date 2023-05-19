Пригожин играет спектакль и ищет оправдание: какие мотивы истерии предводителя "Вагнера"

Шут Путина Евгений Пригожин пытается повсюду искать выгоду. Из-за конфликтов внутри русской армии он стремится самоутвердиться.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Пригожин таким образом стремится строить политическую карьеру.

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Какие планы у Пригожина

Александр Мусиенко подчеркнул, что сейчас глава ППК "Вагнера" ведет стихийную борьбу за свое место под солнцем.

"Думаю, что он метит где-то на место Путина. На него ориентируется определенная сила силовиков, вагнеровцы, оскорбленные мобилизованные", – объяснил он.

Не исключение, что именно поэтому Госдума пытается принять закон о запрете вступления в ряды вагнеровцев. Он предусматривает уголовное наказание – лишение свободы сроком до 15 лет.

Они боятся того, что Пригожин может создать свою довольно немаленькую армию, которая потом может угрожать Кремлю, Путину и всей этой верхушке,

– заметил Мусиенко.

Кремль чувствует, что Пригожин в своих руках имеет определенную силу, что может представлять опасность.

Александр Мусиенко рассказал, почему Пригожин может быть опасен для Кремля: смотрите видео

Почему Пригожин опасен

Александр Мусиенко сообщил, что поступки Пригожина довольно коварны. С одной стороны, он критикует российских военачальников, которые не дают достаточное количество боеприпасов для наступления, а с другой – умоляет спасти ситуацию.

Пригожин играет спектакль, спектакль и наблюдает за этим,

– добавил он.

К тому же глава ППК "Вагнера" прекрасно понимает, что из Бахмута им придется отходить, впрочем, уже начинает искать оправдания за свои провалы.

"Они проводят подпольную непубличную работу по вербовке из состава мобилизованных пополнения и пытаются заручиться поддержкой недовольных российским командованием среди военных", - пояснил он.

Так что Пригожин как ключевая фигура в России набирает новые обороты.

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