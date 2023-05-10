Дал заднюю: Пригожин объяснил, кого имел в виду под "дедом", на которого он "наехал"
Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объяснил, кого имел в виду под "счастливым дедушкой". Он возразил, что говорил о Путине, и предложил "три кандидата" на выбор.
Соответствующее заявление "повар Путина" сделал на странице в соцсетях. Вероятно, под "дедушкой" Пригожин имел в виду Валерия Герасимова. 24 Канал.
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Пригожин дал заднюю
Глава ПИК "Вагнера" Пригожин решил прокомментировать свои слова о "счастливом дедушке". По его словам, его неправильно поняли, когда начали приписывать эти слова в адрес Владимира Путина. Он якобы имел в виду других людей.
В комментарии пропагандистским СМИ он предложил самостоятельно выбрать, кого считать "дедом". Так, первым вариантом он назвал бывшего сотрудника минобороны России Михаила Мизинцева. По словам Пригожина, "дед - полный му*ак", а в комментарии он благодарит мизинцева за то, что тот давал снаряды вагнеровцам.
Вторым вариантом он называет действующего начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Именно на него Пригожин "наехал" в видео на днях раньше.
Начальник генштаба Валерий Васильевич Герасимов, который должен давать нам снаряды, но снаряды мы в достаточном объеме не получаем, а получаем только 10%,
– подчеркнул "повар Путина".
Напоследок Пригожин назвал и третий вариант – Наталья Хим. Однако Пригожин о ней отзывается с добром, потому что она в соцсетях предлагала вагнеровцам ящики с боеприпасами.
Пригожин "наехал" на "бункерного дедушку"
Во время "победобесия" в России Пригожин опубликовал очередное видео с истерикой. Он наехал на "счастливого дедушку", не дающий вагнеровцам боеприпасов. "Повар Путина" жаловался, что боеприпасы просто лежат на складах, потому что "некоторые люди" решили иметь "потенциал".
"Есть люди, которые однажды жизнь где-то изучили, что должен быть резерв и накапливают резервы. Промышленность строгает снаряды, а вместо того, чтобы отдавать их в войска, их накапливают на складах, для чего – никто не знает", – сетовал Пригожин.
В ISW предположили, что в обращении Пригожин намекал на Путина, потому что тот несколько раз употреблял слово "дедушка". Однако впоследствии глава вагнеровцев объяснил свои слова.