После обещания США приравнять вагнеровцев к террористам: Пригожин написал письмо в Белый дом

21 января 2023, 16:53
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Глава ПВК Вагнера Евгений Пригожин написал письмо в Белый дом. В нем он спросил о преступлениях своих боевиков.

Соответствующее письмо опубликовала пресс-служба Пригожина. Текст распространили на двух языках: английском и русском. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что написал Пригожин

Послание Пригожина достаточно лаконичны. Свое письмо он адресовал представителю Белого дома по национальной безопасности Джону Кирби.

"Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ППК "Вагнер", – говорится в письме главы вагнеровцев".


Письмо Пригожина в США / Скриншот


Русская версия / Скриншот

Обратите внимание! 20 января координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США признают вагнеровцев "транснациональной преступной организацией".

Журналисты CCN сообщили, что на следующей неделе Белый дом введет дополнительные санкции против преступной организации и сети ее поддержки по всему миру.

Кроме того, США обнародовали недавно рассекреченные фотографии российских вагонов, следовавших из России в Северную Корею и обратно. В США считают, что это была первая поставка ракет для вагнеровцев в Украину.

Войско Пригожина несет бешеные потери

  • Подразделения ППК "Вагнер" привлечены к боевым действиям в Украине. Именно муртады Евгения Пригожина штурмуют Бахмут и Соледарь.
  • Financial Times со ссылкой на оценки американских властей информирует, что во время боев на участке Соледар – Бахмут ПИК "Вагнера" потеряла 4 тысячи наемников погибшими и 10 тысяч ранеными.
  • По подсчетам Вашингтона, в ППК "Вагнер" находятся 50 000 человек. Из них 40 000 – рекрутированы в российских тюрьмах заключены и только 10 000 – профессиональные военные.
  • Эксперт по городскому бою с Университетом Уорика Энтони Кинг заявил, что Украина, скорее всего, сумеет удержать линию вокруг Бахмута минимальными силами и подготовиться к весеннему контрнаступлению.

Автор: Дарина Жданович