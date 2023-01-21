После обещания США приравнять вагнеровцев к террористам: Пригожин написал письмо в Белый дом

Глава ПВК Вагнера Евгений Пригожин написал письмо в Белый дом. В нем он спросил о преступлениях своих боевиков.

Соответствующее письмо опубликовала пресс-служба Пригожина. Текст распространили на двух языках: английском и русском. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что написал Пригожин

Послание Пригожина достаточно лаконичны. Свое письмо он адресовал представителю Белого дома по национальной безопасности Джону Кирби.

"Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ППК "Вагнер", – говорится в письме главы вагнеровцев".



Письмо Пригожина в США / Скриншот



Русская версия / Скриншот

20 января координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США признают вагнеровцев "транснациональной преступной организацией"

Журналисты CCN сообщили, что на следующей неделе Белый дом введет дополнительные санкции против преступной организации и сети ее поддержки по всему миру.

Кроме того, США обнародовали недавно рассекреченные фотографии российских вагонов, следовавших из России в Северную Корею и обратно. В США считают, что это была первая поставка ракет для вагнеровцев в Украину.

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