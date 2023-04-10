400 тысяч бойцов и "прибамбасы": Пригожин открыто пугает россиян мощью сил контрнаступления ВСУ
Финансист и владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что ему известно о потенциале ВСУ для контрнаступления. Повар Путина встревожен количеством войск.
В частности, Пригожин заявил, что Вооруженные Силы Украины могли собрать до 400 тысяч личного состава для будущего контрнаступления. Об этом он сказал на встрече с российской группой "Кибер Фронт Z" 9 апреля, передает 24 Канал.
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Россияне напуганы новостями о контрнаступлении ВСУ
Пригожин убежден, что ВСУ начнут контрнаступление через неделю. Он ссылается на собственные источники.
"Сейчас они пока не начинают – ждут, когда окончательно просохнет почва. Возможно, ждут дополнительные "прибамбасы" – ракеты и бронетехнику", – сказал он.
Пригожин заявил, что силы ВСУ недооценивать нельзя, а один ЧВК "Вагнера" войну не выиграет. Он надеется на "силы российского общества".
Владелец ЧВК "Вагнера" подверг критике российскую пропаганду, утверждающую, что в российской армии все хорошо.
"Нельзя прятать проблемы – враг серьезный и хорошо подготовленный. Если он сегодня пойдет и дойдет до российских границ – ситуация изменится в обратную сторону. Мы на всех участках фронта допустить это не можем", – сказал он.
Пригожин оценил силы ВСУ для контрнаступления: смотрите видео
Некоторые российские военные начали правильно готовиться к контрнаступлению ВСУ
- Россияне в ожидании контрнаступления ВСУ сдаются в плен. В ГУР сообщили, что количество российских военных, желающих сдаться в плен, значительно возросло. Так они пробуют сохранить для себя жизнь.
- Спикер программы для сдачи российских военных в плен Виталий Матвиенко рассказал, что в марте 2023 года в украинский государственный проект "Хочу жить" поступило более 3 000 заявок. Это вдвое больше предыдущих ежемесячных показателей. К примеру, в октябре и декабре 2022 года в среднем фиксировали 1400 – 1500 обращений ежемесячно, в январе и феврале количество заявок выросло до 2500.
- Также в разведке отметили, что оккупанты начали активнее сдаваться в плен непосредственно на поле боя.