400 тысяч бойцов и "прибамбасы": Пригожин открыто пугает россиян мощью сил контрнаступления ВСУ

Финансист и владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что ему известно о потенциале ВСУ для контрнаступления. Повар Путина встревожен количеством войск.

В частности, Пригожин заявил, что Вооруженные Силы Украины могли собрать до 400 тысяч личного состава для будущего контрнаступления. Об этом он сказал на встрече с российской группой "Кибер Фронт Z" 9 апреля, передает 24 Канал.

Смотрите также Вагнеровцы пытались купить оружие у Турции: шокирующие детали слитых "секретных данных" США

Россияне напуганы новостями о контрнаступлении ВСУ

Пригожин убежден, что ВСУ начнут контрнаступление через неделю. Он ссылается на собственные источники.

"Сейчас они пока не начинают – ждут, когда окончательно просохнет почва. Возможно, ждут дополнительные "прибамбасы" – ракеты и бронетехнику", – сказал он.

Пригожин заявил, что силы ВСУ недооценивать нельзя, а один ЧВК "Вагнера" войну не выиграет. Он надеется на "силы российского общества".

Владелец ЧВК "Вагнера" подверг критике российскую пропаганду, утверждающую, что в российской армии все хорошо.

"Нельзя прятать проблемы – враг серьезный и хорошо подготовленный. Если он сегодня пойдет и дойдет до российских границ – ситуация изменится в обратную сторону. Мы на всех участках фронта допустить это не можем", – сказал он.

Пригожин оценил силы ВСУ для контрнаступления: смотрите видео

Некоторые российские военные начали правильно готовиться к контрнаступлению ВСУ