Все поняли, в чем слабость Путина, – Олевский предположил последствия "переворота" Пригожина

Мятеж владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, сопровождавшийся его жесткими угрозами в адрес российских властей, закончился договоренностями с ними. Посредником в переговорах выступил Александр Лукашенко.

Однако их детали этих переговоров неизвестны, и узнаем мы о них не очень скоро. Об этом 24 Каналу рассказал оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский.

К теме Предстоят очень сложные времена: как США и союзники оценивают положение России после мятежа

Торг мог быть вокруг денег и власти

Он предполагает, что между Пригожиным и Лукашенко, говорившим от имени Владимира Путина, наверняка был какой-то торг. Он мог быть связан с обещанием денег, власти, переменами в устройстве России или дополнительным местом для человека Пригожина в министерстве обороны.

А также владельцу ЧВК "Вагнера" наверняка объяснили, что действительно могла бы сделать российская армия с наступающими силами вагнеровцев, если бы они не остановились. И почему-то ему это показалось убедительным.

"Но, скорее всего, вопрос касался денег и власти. В этом смысле Путин победил Пригожина и переворот прекратился. Однако российский диктатор и показал свою слабость. Все поняли чего он боится", - подчеркнул журналист.

Старый лис Лукашенко договорился

Также произошли события, которые мы не видим, повлиявшие на результат переговоров. К примеру, не делал публичных заявлений командир ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина. Также неизвестно, что отвечал Лукашенко Пригожину, а также, какая была подготовка к встрече его и вагнеровцев в Москве.

Самое главное, непонятно, сколько на самом деле у Пригожина было с собой людей. Все обратили внимание на то, что колонны вагнеровцев не выглядели такими длинными и мощными, какими они должны были быть, чтобы захватить Москву. Однако военные эксперты заметили, что часть вагнеровцев могли ехать в гражданских автомобилях,

– подчеркнул Олевский.

В итоге старый лис Лукашенко сумел договориться, а Пригожин что-то получил – по меньшей мере, закрытое уголовное дело против него, если, конечно, он вел переговоры с позиции силы.

Тимур Олевский рассказал, о чем могли договориться Лукашенко и Пригожин: смотрите видео

Путин найдет способ показать, что он победил

Однако владельцу ЧВК "Вагнера" могли и угрожать и привести аргументы, против которых он не мог бы ничего сделать. Например, "Кинжал", направленный на его штаб, или пистолет, направленный на его семью.

Последствия этих событий пока сложно представить. Российские власти определенное время будут приходить в себя. А пропагандисты будут рассказывать о том, что "единство россиян сильно как никогда", благодаря этому прекратился мятеж, и все "собрались вокруг Путина",

– подчеркнул журналист.

В то же время Путин, если он действительно вышел победителем из этой ситуации, накажет всех участвовавших в мятеже, в частности Пригожина, и тех, кто не мешал ему.

"Но это произойдет не сразу со всеми и это будет не очень заметно. А возможно кому-то достанется сразу и показательно. Люди ведь должны помнить, кто в доме хозяин. И Путин найдет способ показать, что он победил Пригожина. Если это действительно так ", – заметил Тимур Олевский.

"Переворот" Пригожина: последние новости