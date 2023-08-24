Я не удивлен, – Байден прокомментировал гибель Пригожина в авиакатастрофе

Президент США Джо Байден отреагировал на авиакатастрофу, во время которой погиб глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Глава Белого дома заявил, что не удивлен случившимся.

Американского лидера встретили журналисты, пока он занимался спортом. Именно в такой обстановке президент США прокомментировал события в России.

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Что сказал Байден

Джо Байден отметил, что не знает, что точно случилось в России, учитывая, что в США на тот момент было утро. В то же время глава Белого дома подчеркнул, что совершенно не удивлен из-за гибели Пригожина.

Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен. Я занимался спортом последние полтора часа,

– сказал Байден.

В то же время издание ABC News сообщило, что Байден проинформирован о событиях в России. Кроме того, спикер Совета национальной безопасности Белого дома Адриенна Уотсон заявила, что чиновники следят за сообщениями об авиакатастрофе.

Пригожин погиб в авиакатастрофе

23 августа в Тверской области упал бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795. На борту находились 10 человек – 3 члена экипажа и 7 пассажиров, среди которых военный преступник, террорист и руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. В Росавиации подтвердили гибель обоих, а российские СМИ говорят, что поисковая операция завершена и все тела найдены.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил техники безопасности".

Между тем в России опасаются нового мятежа вагнеровцев. В Ростове-на-Дону и Белгороде все силовые структуры подняли по тревоге. Стоит отметить, что во время мятежа в июне вагнеровцы захватили Ростов в считанные часы.