Мог попросить Путин, – Гудков предположил, почему Пригожин и командиры "Вагнера" летели вместе
По поводу смерти Евгения Пригожина существует немало версий. Вероятно, он мог лететь на одном самолете с правой рукой, командиром вагнеровцев Дмитрием Уткиным по просьбе самого Владимира Путина.
Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, заметив, что Пригожин мог расслабиться, а Путин своими приглашениями усыпил его бдительность.
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Почему Пригожин летел вместе с Уткиным
Гудков предполагает, что Путин позвонил по телефону Пригожину, призвав его прилететь вместе с другими представителями ЧВК "Вагнера", например, на серьезный разговор по Африке или Сирии. Взрывчатка могла быть заложена в один или даже оба самолета. Возможно, еще и ракета прилетела.
То, что они летели все вместе, объясняет лишь то, что, вероятнее всего, сам Путин их попросил вместе всех прилететь,
– сказал российский оппозиционер.
По его мнению, после звонка кремлевского диктатора Пригожин всех собрал и полетел к нему на встречу. Очевидно, что главарь ЧВК "Вагнера" совсем расслабился. Путин своим приглашением на питерские форумы, на какие-то переговоры и встречи в Кремле усыпил его бдительность.
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Мог ли Пригожин инсценировать смерть
Российский оппозиционер также считает, что если Пригожин летел к Путину, то в самолете не мог быть двойник главаря ПВК "Вагнера".
Никакого двойника там быть не может,
– уверен Гудков.
Он подчеркнул, что для нас имеет значение только один фактор – будет ли Пригожин "из могилы сыпать" компроматом на Путина. Если даже он инсценировал свою смерть и исчез, то можно предполагать, что это по договоренности и он больше не появится.
Ведь, добавил Гудков, в таком случае Пригожина бы арестовал международный суд и его посадили бы пожизненно. Главарь ЧВК "Вагнера" мог получить снисхождение, только если бы сдал Путина.
Что известно о смерти Пригожина: главное
- 23 августа в Тверской области разбился самолет, на его борту были руководители ЧВК "Вагнера" во главе с владельцем Евгением Пригожиным. В результате авиакатастрофы погибли все 10 пассажиров и члены экипажа.
- Смерть главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина прокомментировал Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к его смерти. Глава государства также отметил, что все осознают, кто причастен к этой авиакатастрофе.
- 29 августа ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище. Прощание с ним прошло в закрытом формате. Российский диктатор Владимир Путин не пришел попрощаться со своим "другом".