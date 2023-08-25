Пригожин унизил Путина среди армии России: метод смерти главаря "Вагнера" неслучайный

Вечером 23 августа самолет, принадлежавший главе ЧВК "Вагнера", упал в Тверской области России. В авиакатастрофе погибли 10 человек, среди них был и Евгений Пригожин. Но месть была именно такой не случайно.

Главарь наемников погиб точно так же, как и погибли российские солдаты, когда он сбивал самолеты и вертолеты во время недомятежа. Такое мнение 24 Каналу выразил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, отметив, что это был удар по Владимиру Путину как по верховному главнокомандующему российской армией.

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"Пригожин его унизил среди вооруженных сил России тем, что убил российских солдат. Даже смерть была выбрана одинаковая – сбивание самолета, чтобы показать вооруженным силам, что он закончил так, как поступил с солдатами. 5 или 6 самолетов и вертолетов России сбил, в которых погибли российские солдаты", – отметил Костенко.

Почему Пригожин погиб именно в авиакатастрофе: смотрите видео

Гибель главы ЧВК "Вагнера" со стороны путинской власти выглядит достаточно продуманно. Ведь погиб человек, предавший Путина. А российский диктатор этого никогда не простит. Бункерный дед хотел показать всем, что он якобы не слаб.

Поэтому Путин и выбрал такой путь, чтобы показать Западу, что он контролирует все внутри страны. Показать своим элитам, людям,

– убежден народный депутат.

Фактор сдерживания Путина

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады отметил, что сейчас серьезный вопрос – вернутся или нет на фронт вагнеровцы, и что вообще будет с ЧВК "Вагнера". "Повар Путина" должен понимать, что ему никто не простит попытку мятежа. Поэтому он должен был иметь план на случай, если его захотят "убрать". Мол, даже угрожать Путину и иметь какие-то контраргументы.

Что показала экспертиза тела Пригожина, причастен ли Путин и что будет с "вагнерами" – в нашем телеграме.

"Если со мной что-нибудь произойдет, то вся армия моя в 25 тысяч и резервисты идут на Москву". Должно быть как фактором сдерживания", – предположил Роман Костенко.

А если такого фактора не было, то тогда главарь наемников выдавал себя не за того, кем был на самом деле. Так, например, то, что он шел "маршем справедливости" на Москву и не довел дело до конца, а затем пошел на соглашение с российским диктатором, показало то, что Пригожин больше говорил, чем делал.

Открытый вопрос остается: "А был ли какой-то сдерживающий фактор, был ли какой-то запасной план у "Вагнера"? И когда Пригожин с Уткиным садились в этот самолет, остался ли кто-то за старшего с какими-то инструкциями?". Это очень сейчас важно понять. Пока все молчат,

– отметил парламентарий.

Возможно, Евгений Пригожин слишком сильно доверился Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Это еще раз показывает, что такое "гарантии" от этих двух диктаторов.

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