На место вагнеровцев придут кадыровцы: Пригожин решил окончательно покинуть Бахмут
Накануне Евгений Пригожин угрожал, что выведет своих бойцов из Бахмута. 6 мая стало известно, что процесс уже происходит, а его наемников заменят кадыровцы.
Об этом рассказывают росСМИ, передает 24 Канал. По их данным, 10 мая ЧВК "Вагнера" покинут свои позиции в Бахмуте, который они не смогли захватить за почти 9 месяцев. Им на замену должны стать бойцы Кадырова из "Ахмата". Соответствующее заявление сделал сам Пригожин.
Читайте также Россия сместила фокус с Бахмута на подготовку к украинскому контрнаступлению, – ISW
Позиции передадут в полночь
Я уже связываюсь с его (Кадырова – 24 Канал) представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять немедленно, чтобы 10 мая, в 00:00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места стали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут,
– пафосно заявил Пригожин.
Он также заверил, что в городе осталось каких-то два квадратных километра, которые нужно захватить. И что обязательно начатое вагнеровцами завершат бойцы "Ахмата".
Пригожин уже успел обратиться к министру обороны Шойгу с просьбой передать позиции ПИК "Вагнер" в Бахмуте батальона "Ахмат". Он написал заявление.
Заявление Пригожина / Фото с российских телеграм-каналов
Заметим, что сам Рамзан Кадыров 5 мая, когда Пригожин опубликовал заявление об уходе на фоне "снарядного голода", предложил заменить вагнеровцев своими бойцами. Мол, завершать штурм Бахмута будут военные из "Ахмата".
С чего все началось
- Попробуем напомнить, как дошло до того, что кадыровцы могут заменить вагнеровцев в Бахмуте. А началось все с видео, которое 5 мая ночью опубликовал Евгений Пригожин.
- В ролике он стоит на фоне десятков ликвидированных наемников ЧВК "Вагнера". Их глава жаловался на то, что вагнеровцы несут бешеные потери. И что виноваты в этом Шойгу и Герасимов.
- Таким образом, "повар Путина" пытался убедить предоставить боеприпасы. Мол, его бойцы сталкиваются со "снарядным голодом". И это не позволяет им продолжать штурмовать Бахмут.
- Уже через несколько часов Пригожин решил от жалоб и ругани в сторону минобороны России перейти к угрозам. Он заявил, что 10 мая его бойцы покинут Бахмут из-за того же "снарядного голода". А уже позже стало известно, что он решил сдать свои позиции Кадырову и его бойцам.