На место вагнеровцев придут кадыровцы: Пригожин решил окончательно покинуть Бахмут

Накануне Евгений Пригожин угрожал, что выведет своих бойцов из Бахмута. 6 мая стало известно, что процесс уже происходит, а его наемников заменят кадыровцы.

Об этом рассказывают росСМИ, передает 24 Канал. По их данным, 10 мая ЧВК "Вагнера" покинут свои позиции в Бахмуте, который они не смогли захватить за почти 9 месяцев. Им на замену должны стать бойцы Кадырова из "Ахмата". Соответствующее заявление сделал сам Пригожин.

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Позиции передадут в полночь

Я уже связываюсь с его (Кадырова – 24 Канал) представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять немедленно, чтобы 10 мая, в 00:00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места стали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут,

– пафосно заявил Пригожин.

Он также заверил, что в городе осталось каких-то два квадратных километра, которые нужно захватить. И что обязательно начатое вагнеровцами завершат бойцы "Ахмата".

Пригожин уже успел обратиться к министру обороны Шойгу с просьбой передать позиции ПИК "Вагнер" в Бахмуте батальона "Ахмат". Он написал заявление.



Заявление Пригожина / Фото с российских телеграм-каналов

Заметим, что сам Рамзан Кадыров 5 мая, когда Пригожин опубликовал заявление об уходе на фоне "снарядного голода", предложил заменить вагнеровцев своими бойцами. Мол, завершать штурм Бахмута будут военные из "Ахмата".

С чего все началось