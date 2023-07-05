Пригожин не позволит себя "стереть": какую угрозу может представлять Путину

После мятежа Евгения Пригожина в России убирают упоминания о его наемниках. В то же время сам главарь ЧВК "Вагнера" не даст себя "стереть" и может стать в России эдакой деструктивной силой.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Марат Гельман. Он отметил, что часть российской номенклатуры поняла, что Путин слаб, но побоится пойти прямо против него.

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Пригожин почувствовал свою силу

Гельман убежден, что Пригожин не позволит уничтожить упоминания о себе и еще выступит.

Что я понимаю о нем (Пригожине – 24 Канал) – вот так дать себя "стереть" он не позволит,

– заявил политтехнолог.

По его словам, на кого-то Пригожин, конечно, затаил зло. Он почувствовал свою силу, и это понятно – поскольку пошли на условия главаря "Вагнера", а также ему возвращают деньги и строят базы для его наемников.

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Какую опасность Пригожин будет представлять для Путина

Политтехнолог надеется, что противоречия Пригожина с российскими силовыми структурами приведут к тому, что он будет деструктивной силой, которая будет стимулировать что-то вроде гражданского неповиновения.

Возможно, это не будет гражданская война, но какой-то бойкот,

– считает Гельман.

То есть, заметил он, российская номенклатура, понявшая, что Путин слаб, побоится пойти непосредственно против него. Но она может бойкотировать какую-нибудь его деятельность. Например, кто-то из генералов внутренних войск откажется против своего народа.

Вообще, добавил Гельман, после неудач на фронте концепция Путина заключается в "войне как состоянии", когда можно долго воевать – хоть 5, хоть 20 лет. Сейчас диктатор понимает, что это провоцирует вспышки гражданского неповиновения, бунты. То есть у него получается этакая война на 2 фронта.

Что известно о мятеже Пригожина