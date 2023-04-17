Застрелили 5-летнюю девочку контрольным: признание вагнеровцев об убийствах детей на Донбассе

Главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин лично отдавал приказы о массовых убийствах мирных жителей. Приказывал убивать детей, женщин и пожилых людей во время захвата территорий Украины.

Расследователи проекта "Гулагу.нет" опубликовали рассказ двух, как они сами представились, вагнеровцев, которые озвучили жуткие подробности расстрела более 20 украинских детей и подростков.

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Кроме того, вагнеровцы признались, что проводили "зачистку" жилых домов на захваченной территории Украины с убийством всех, в том числе детей.

"Дали команду уничтожить всех": о штурме Соледара

Во время разговора россиянин курит сигарету и говорит, что рукой, которой ее держит, он убивал детей – выполнил приказ.

То, что мы творили, когда заходили в Соледар и Бахмут… вот это была сцена. Нам дали команду – зачистить и уничтожить всех,

– рассказал вагнеровец.

На вопрос, кто дал приказы, он уточнил, что Пригожин дал четкий приказ "уничтожить всех, не дать выйти никому".

Оккупант признался, что выстрелил в 5-летнюю девочку

Улдаров отметил, что не скрывает, что убивал детей: "мне дали команду, я и убил. А что мне делать оставалось".

Нам дали команду вывезти из Бахмута, из Артемовска гражданских. Я пошел их спасать этих гражданских... Там были дети. Х*хлы... Когда я вошел в подвал, там были дети. И мне была команда не упустить ни одного. Я исполнил команду и никого не упустил. Я положил там всех нах*й, с моей группой,

– говорит Улдаров.

По его словам, в этом подвале находились "людей 300–400", среди них – около 40 детей.

"У меня не было выбора. Я не мог ничего сделать по-другому. У меня была команда на уничтожение всех... Это была 9-этажка, подвал, 1 и 2 этаж были забиты, заминированы... Мне дали команду всех обнулить", – заявил Улдаров.

Наемник также рассказал, как расстрелял 5-летнюю девочку.

Ты понимаешь, что сейчас на этих руках? Понимаешь?.. Она визжит, она маленький ребенок, понимаешь? Ей лет 5–6 было. А я выстрелил, ты понимаешь, контрольный,

– рассказал преступник.

Расстреливали подростков за тату

Другой вагнеровец – Алексей Савичев рассказал, что в феврале после очередного обмена пленными между сторонами он и другие оккупанты получили приказ. Но сначала нужно было дождаться, пока уедут журналисты.

Мирные жители уходили. И был приказ: всех, кому от 15 лет и больше, всех сразу расстреливать без лишних слов. Было расстреляно 20–24 человека, из них 10–15-летние и 17-летние подростки. Есть приказ – зачистить дом. Кто там был – неважно. Не выполнил приказ – тебя обнуляют,

– рассказал вагнеровец.

Он признал, что "они выходили без оружия, но когда они поднимали майки, там такие татуировки были, что деваться было некуда".

Пригожин лично приказывал убивать гражданских: полное интервью вагнеровцев

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и жестокость

О преступлениях российскому проекту "Гулагу.нет" якобы рассказали Азамат Улдаров и Алексей Савичев, которых завербовал в ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и помилование которым подписал лично Владимир Путин в конце августа и начале сентября 2022 года.