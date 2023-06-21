"Однажды Россия проснется без Крыма": Пригожин в очередной раз наехал на Шойгу и признал успехи ВСУ

Блогер и главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в очередной раз подверг критике военное руководство Кремля, обвинив его в обмане президента Путина и всего русского народа. Он рассказал об успехах ВСУ и не исключил, что в скором времени они зайдут в Крым.

Между главой минобороны государства-террориста и Пригожиным уже не первый месяц существует конфликт, и, очевидно, с каждым днем недоразумения будут углубляться. О последних заявлениях лидера группы "Вагнера" информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Шойгу лжет об успехах своих бойцов

В частности, Пригожин констатировал, что Вооруженные Силы взяли под контроль Пятихатки, Урожайное и другие населенные пункты во время контрнаступления в то время, когда в России все не так хорошо. Собственно, по его словам, оккупанты вынуждены писать письма, ведь не имеют, "бедняги", вооружения – боеприпасов, гранат и техники.

Россия проснется в какой-то день и выяснится, что Крым уже передан украинцам... Все, что сейчас делает руководство "СВО" (в частности Шойгу – 24 Канал) – это подтасовка фактов для того, чтобы передавать в Москву красивые отчеты. Они привыкли обманывать верховного главнокомандующего, но вводят в заблуждение русский народ. Если так будет продолжаться дальше, то мы останемся без главного – без России,

– заявил Пригожин.

Кроме того, он упомянул о безумных потерях России в этой войне, на нынешнем этапе противостояния. Как сказал Пригожин, в личные составы укомплектованы всего на 50%: "Операция проводится ценой тотального уничтожения армии. Ради чего? Чтобы какой-то Швондер получил маршальскую звезду. Чтобы он рисовал себя на фресках в храме министерства обороны", – эмоционально отметил главарь "Вагнера".

Пригожин критикует минобороны: смотрите видео

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