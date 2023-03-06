Еще один шаг к развалу России: Пригожин собирает людей на митинг в Санкт-Петербурге
В России обостряются внутриполитические конфликты. В частности, глава ППК "Вагнера" Пригожин уже собирает людей на митинг против губернатора Санкт-Петербурга.
Так, Пригожин призывает россиян выйти на протесты 8 марта в Санкт-Петербурге и "свергнуть" губернатора. "Вагнеровец" обнародовал соответствующее заявление в своем телеграмм-канале. 24 Канал.
Кстати говоря Совершенно правдивы: политтехнолог о тезисах Пригожина по поводу возможного развала фронта России
Заявление Пригожина
Главарь наемников заявил, что, мол, в Бахмуте легче ездить, чем в Санкт-Петербурге.
В Питере надо всем пересесть на БМП, или, наконец, уже выгнать дурной метлой губернатора... Нам его подсунули, и мы сидим, почти четыре года терпим этот беспредел,
– сказал Пригожин.
В вагнеровских пабликах распространили заявление Пригожина и призвали выходить на митинг, требуя отставки Беглова. Акцию оккупанты начнут 8 марта в 12:00.
Призывы Пригожина / Скриншоты из сети:
Конфликт Беглова и Пригожина
Глава ППК "Вагнер" давно имеет конфликт с мэром Санкт-Петербурга. Ранее Пригожин заявил в генпрокуратуру, что Беглов "создал преступное сообщество с целью разграбления госбюджета", а позже потребовал проверить его по статье о измене.
В то же время Беглов рассказывал, что "известный бизнесмен" "обворовывает детей" в сфере общественного питания в Петербурге. Правда, фамилию Пригожина не называл.
Внутренние конфликты в России
- Отметим, что у Пригожина есть конфликты не только с Бегловым. В частности, публичные перепалки возникают и с министром обороны Сергеем Шойгом. Однако такие ссоры только приближают распад государства-агрессоры.
- Например, Пригожин наехал на Шойгу за неимением снарядов для своих наемников. Они несут огромные потери. Минобороны России опровергло заявления Пригожина и обвинило его во лжи.
- На ложь минобороны России Пригожин ответил, что их заявления - "плевок" в сторону ППК "Вагнера".