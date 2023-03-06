Еще один шаг к развалу России: Пригожин собирает людей на митинг в Санкт-Петербурге

В России обостряются внутриполитические конфликты. В частности, глава ППК "Вагнера" Пригожин уже собирает людей на митинг против губернатора Санкт-Петербурга.

Так, Пригожин призывает россиян выйти на протесты 8 марта в Санкт-Петербурге и "свергнуть" губернатора. "Вагнеровец" обнародовал соответствующее заявление в своем телеграмм-канале. 24 Канал.

Кстати говоря Совершенно правдивы: политтехнолог о тезисах Пригожина по поводу возможного развала фронта России

Заявление Пригожина

Главарь наемников заявил, что, мол, в Бахмуте легче ездить, чем в Санкт-Петербурге.

В Питере надо всем пересесть на БМП, или, наконец, уже выгнать дурной метлой губернатора... Нам его подсунули, и мы сидим, почти четыре года терпим этот беспредел,

– сказал Пригожин.

В вагнеровских пабликах распространили заявление Пригожина и призвали выходить на митинг, требуя отставки Беглова. Акцию оккупанты начнут 8 марта в 12:00.

Призывы Пригожина / Скриншоты из сети:

Конфликт Беглова и Пригожина

Глава ППК "Вагнер" давно имеет конфликт с мэром Санкт-Петербурга. Ранее Пригожин заявил в генпрокуратуру, что Беглов "создал преступное сообщество с целью разграбления госбюджета", а позже потребовал проверить его по статье о измене.

В то же время Беглов рассказывал, что "известный бизнесмен" "обворовывает детей" в сфере общественного питания в Петербурге. Правда, фамилию Пригожина не называл.

Внутренние конфликты в России