Еще один шаг к развалу России: Пригожин собирает людей на митинг в Санкт-Петербурге

6 марта 2023, 11:41
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В России обостряются внутриполитические конфликты. В частности, глава ППК "Вагнера" Пригожин уже собирает людей на митинг против губернатора Санкт-Петербурга.

Так, Пригожин призывает россиян выйти на протесты 8 марта в Санкт-Петербурге и "свергнуть" губернатора. "Вагнеровец" обнародовал соответствующее заявление в своем телеграмм-канале. 24 Канал.

Кстати говоря Совершенно правдивы: политтехнолог о тезисах Пригожина по поводу возможного развала фронта России

Заявление Пригожина

Главарь наемников заявил, что, мол, в Бахмуте легче ездить, чем в Санкт-Петербурге.

В Питере надо всем пересесть на БМП, или, наконец, уже выгнать дурной метлой губернатора... Нам его подсунули, и мы сидим, почти четыре года терпим этот беспредел,
– сказал Пригожин.

В вагнеровских пабликах распространили заявление Пригожина и призвали выходить на митинг, требуя отставки Беглова. Акцию оккупанты начнут 8 марта в 12:00.

Призывы Пригожина / Скриншоты из сети:

Конфликт Беглова и Пригожина

Глава ППК "Вагнер" давно имеет конфликт с мэром Санкт-Петербурга. Ранее Пригожин заявил в генпрокуратуру, что Беглов "создал преступное сообщество с целью разграбления госбюджета", а позже потребовал проверить его по статье о измене.

В то же время Беглов рассказывал, что "известный бизнесмен" "обворовывает детей" в сфере общественного питания в Петербурге. Правда, фамилию Пригожина не называл.

Внутренние конфликты в России

  • Отметим, что у Пригожина есть конфликты не только с Бегловым. В частности, публичные перепалки возникают и с министром обороны Сергеем Шойгом. Однако такие ссоры только приближают распад государства-агрессоры.
  • Например, Пригожин наехал на Шойгу за неимением снарядов для своих наемников. Они несут огромные потери. Минобороны России опровергло заявления Пригожина и обвинило его во лжи.
  • На ложь минобороны России Пригожин ответил, что их заявления - "плевок" в сторону ППК "Вагнера".

Автор: Ольга Музика