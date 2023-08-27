Пригожин и Уткин мертвы: в России установили всех жертв в авиакатастрофе с вагнеровцами

В России было завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. Об этом заявили в Следственном комитете.

Личности всех 10 человек установлены. Они соответствуют заявленным в полетном листе.

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Что известно о гибели Пригожина

Вокруг его смерти много домыслов и конспирологических версий. Так, некоторые уверены, что он выжил, ведь когда-то уже были сообщения об авиакатастрофе его самолета, но тогда Пригожина не было на борту. Те, кто верит в его гибель, убеждены: Пригожина убил Путин – конечно, не сам, а отдал приказ своим приспешникам убрать неугодного конкурента, как делал это уже не раз.

В Тверской области России вечером 23 августа упал бизнес-джет Embraer Legacy 600, принадлежащий Евгению Пригожину. Он летел из Санкт-Петербурга в Москву, а за ним следовал другой самолет, который развернулся после крушения предыдущего, покружил над Москвой и в конце концов сел.

Сначала говорилось о том, что это военный самолет, а потом появилась информация, что это частный самолет Пригожина. Некоторое время устанавливали, был ли он на борту, ведь в списке пассажиров числился и сам владелец ЧВК "Вагнер", и его правая рука, командир вагнеровцев Дмитрий Уткин, известный своими нацистскими взглядами.

Первое известие о смерти Пригожина принес гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов. Он заявил, что руководители ЧВК "Вагнер" подтвердили смерть Пригожина и Уткина. Российский государственный телеканал "Россия 24" объявил, что Пригожин действительно находился на борту самолета.

Пропагандистский канал "Царьград" и ряд российских пропагандистских каналов сообщили, что Пригожин погиб. Затем стало известно, что тела Пригожина и Уткина опознаны и отправлены на экспертизу.

В Росавиации подтвердили, что Пригожин и Уткин были на борту самолета. Тела всех десятерых пассажиров нашли, а место падения фюзеляжа оцепили силовики. Также в ночь гибели Пригожина по тревоге поднимали силовиков Ростовской и Белгородской областей. Путин в это время был в Курске – праздновал 80-летие победы в Курской битве.

Как сообщили близкие погибшей стюардессы, самолет Пригожина перед вылетом забирали на странный ремонт. Мониторинговые сервисы сообщили, что перед падением он резко снизился, а затем пропал с радаров.