Пригожин может получать деньги за каждого российского зека, – журналист о схемах повара путина

Евгений Пригожин, который считается владельцем ЧВК "Вагнер", вербует заключенных для участия в войне. За каждого зека, очевидно, "повар путина" получает деньги.

Об этом 24 каналу сказал российский журналист Тимур Олевский. По его словам, пригожин сначала продавал россиянам еду, а затем понял, что проще и выгоднее просто продавать россиян.

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Как пригожин выстроил свою империю

Олевский рассказал, что пригожин абсолютно цинично выстраивал свой бизнес через заказы с государственными структурами, продавая плохое за большие деньги.

Он очень долго работал с министерством обороны, выстроил великую империю. пригожин поставлял большому количеству воинских частей продукты питания, еду буквально,

– сказал российский журналист.

Олевский отметил, что в россии была осуществлена реформа, которая должна была укрепить армию. Согласно ей, гражданские лица должны поставлять солдатам продукты питания и, соответственно, нормально их кормить. Но эту реформу просто прервали тогда, когда стало ясно, что она очень сильно отодвигает определенных людей от потоков.

В этот момент пригожин стал заключать контракты с министерством обороны,

туда как раз пришел шойгу,

– заявил он.

Журналист пояснил, что у пригожина есть большое количество фирм-прокладок, связанных с его материнской компанией договорами займа.

Он кормит плохой едой министерство обороны. Эти компании судятся потом с министерством обороны, терпят убытки, становятся банкротами, закрываются,

– заявил он.

В то же время, добавил российский журналист, материнская компания евгения пригожин получает за все это деньги.

Олевский о схемах пригожина и вербовке зеков на войну в Украину: смотрите видео

"За каждого заключенного пригожин получает деньги"

Олевский отметил, что потом пригожин стал кормить еще и школьников. Он фактически уничтожил все школьные кухни. После того как дети начали получать отравления от еды, которой их кормил пригожин, стало очевидным, что и солдаты питаются плохими продуктами.

И стало ясно, что евгений викторович интересуется деньгами больше, чем здоровьем тех людей, которых он кормит. Потому что это просто бизнес,

– сказал журналист.

Он считает, что потом пригожин, очевидно, понял, что вместо того, чтобы продавать россиянам еду, проще и выгоднее просто продавать россиян.

Потому что нет никаких сомнений, что за каждого заключенного пригожин получает деньги,

– подчеркнул Олевский.

Журналист отметил, что некоторые люди с помощью этой схемы выкупают свою жизнь из тюрем. За миллионы рублей якобы вербуются в ЧВК, а на самом деле какое-то время где-то отсиживаются тихо, а затем будут легализовываться, фактически получив амнистию в качестве участников боевых действий.

То есть продавать россиян можно на войну на убой. И еще можно российским людям продавать свободу, если эти люди, например, богатые и считают, что могут заплатить,

– заявил он.

Олевский добавил, что среди завербованных для участия в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнера" есть много мужчин, осужденных по разным статьям. Большинство из них – убийцы, получившие по 15 – 20 лет тюрьмы.

Война в Украине и роль пригожина: что известно

В сети появилось видео, на котором "повар путина" евгений пригожин лично вербует заключенных для участия в войне. Оно было снято в одной из российских колоний.

Советник Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал вербовку зэков пригожиным. Он отметил, что соответствующее видео россияне выложили сами. Они хотели славы, чтобы и на других "зонах" не только об этом узнали и хотели завербоваться.

В Институте изучения войны считают, что евгений пригожин постепенно становится лицом российской "спецоперации" в Украине, вытесняя российского министра обороны.

Процессы вербовки зэков в российскую армию проходят не только в тюрьмах , но и в СИЗО. Главный редактор издания The Insider (россия) Роман Доброхотов заявил, что даже среди кадыровских подразделений есть заключенные.

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