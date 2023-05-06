О чем свидетельствует этот "видимый глубокий гнев": в ISW проанализировали бахмутские истерики Пригожина

Накануне Евгений Пригожин сделал множество заявлений, которые демонстрируют истощение вагнеровцев в Бахмуте. Аналитики тщательно изучили слова "повара Путина" и сделали некоторые выводы.

В свежем отчете Института по изучению войны заметили, что в минобороны России могли сменить приоритет. Вместо наступления на Бахмут, они могли предпочесть оборону накануне ожидаемого контрнаступления. И это, предполагают аналитики, могло поставить вагнеровцев и Пригожина "в потенциально сложное положение".

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У Пригожина отчаяние

В Институте отметили, что 4 и 5 мая Пригожин выложил несколько роликов. У них он и требовал снаряды у Шойгу и Герасимова, и жаловался на колоссальные потери. Более того, угрожал, что выведет наемников из Бахмута 10 мая.

Ощутимое отчаяние Пригожина в видеозаписях, на одной из которых показаны трупы недавно погибших бойцов "Вагнера", знаменует собой значительный риторический поворот в его постоянных просьбах об усилении поддержки "Вагнера" со стороны минобороны России в Бахмуте,

– говорят аналитики.

Они добавили, что видимый и внутренний гнев "повара Путина" демонстрирует, что Бахмут уже не в приоритете у минобороны России. Собственно, фокус перевели на другие районы театра боевых действий. Как следствие, наемники не имеют возможности эффективно действовать.

Несмотря на это, Пригожин не оставляет попыток захватить Бахмут полностью. Да, у вагнеровцев недостаточно боеприпасов и других необходимых материалов. Но, как говорят в ВСУ, его наемники продолжают атаковать и открывать огонь из того, что у них осталось.

ВСУ могут воспользоваться ситуацией

Аналитики Института повторили, что Пригожин и вагнеровцы могут попасть в затруднительное положение. Причиной тому стали как потери среди наемников, так и тот факт, что Бахмут уже не в приоритете у минобороны России. Несмотря на это, непонятно, действительно ли "повар Путина" собирается вывести свое войско из города 10 мая.

Составители отчета добавили, что если Пригожин действительно захочет отступать, то ему все равно понадобится помощь минобороны. В частности, в технике защиты. Но это еще не все. У врага может не хватить резервов, которые ему будут нужны, чтобы удерживать те позиции, которые покинули наемники "повара Путина".

Вся эта ситуация, полагают в Институте, может сыграть на руку нашим защитникам. Ее они используют для осуществления плодотворных контратак на разных участках фронта. В то же время составители отчета отметили, что сейчас наблюдаются только контратаки. Зато о контрнаступлении ВСУ говорить еще рано.