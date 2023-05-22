Герасимов никогда не выпустит вагнеровцев из Бахмута, – Жданов

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники выйдут из Бахмута 25 мая. При этом он публично продолжает конфликт с минобороны и генштабом России. Вагнеровцам не дадут выйти из города.

Об этом в своем стриме говорил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, Пригожин всеми силами пытается забрать остатки своей ЧВК из Бахмута.

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"Мы проводим успешные контратаки, имеем успех, развиваем его на фалангах к северу и югу от Бахмута. Кстати, южное выступление уже срезано полностью возле Бахмута. Там уже есть угроза окружения регулярной российской армии. Это объяснение, почему Пригожин так спешит вывести остатки своей армии", – считает он.

Вагнеровцы будут умирать до последнего

Жданов отметил, что вагнеровцы начали очередную пиар-кампанию. Российское военное командование не позволит ЧВК "Вагнера" выйти из Бахмута, особенно – руководитель генштаба России Валерий Герасимов.

Из российского военного руководства никто не выпустит вагнеровцев. Они будут умирать там до последнего. Их силы заканчиваются, продвигаться дальше в частный сектор и в сторону промышленных объектов, которые мы контролируем, они не будут. Усиливать их в самом Бахмуте российская армия тоже не будет, у Герасимова проблемы на север и юг и от Бахмута,

– сказал он.

Также военный эксперт рассказал о выводах Института изучения войны. Аналитики утверждают, что невозможно определить геолокацию на видео с заявлением Пригожина. Итак, над роликом хорошо поработали.

Жданов о заявлении Пригожина: смотрите видео

Пригожин снова "выводит" вагнеровцев из Бахмута