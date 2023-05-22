Про це у своєму стрімі говорив військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, Пригожин усіма силами намагається забрати залишки своєї ПВК з Бахмута.

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"Ми проводимо успішні контратаки, маємо успіх, розвиваємо його на фалангах на північ та південь від Бахмута. До речі, південний виступ вже зрізаний повністю біля Бахмута. Там вже є загроза оточення регулярної російської армії. Це пояснення, чому Пригожин так поспішає вивести залишки своєї армії", – вважає він.

Вагнерівці будуть помирати до останнього

Жданов зазначив, що вагнерівці розпочали чергову піар-кампанію. Російське військове командування не дозволить ПВК "Вагнера" вийти з Бахмута, особливо – керівник генштабу Росії Валєрій Герасимов.

З російського військового керівництва ніхто не випустить вагнерівців. Вони помиратимуть там до останнього. Їхні сили закінчуються, просуватись далі у приватний сектор і в бік промислових об’єктів, які ми контролюємо, вони не будуть. Посилювати їх у самому Бахмуті російська армія теж не буде, у Герасимова проблеми на північ та південь від Бахмута,

– сказав він.

Також військовий експерт розповів про висновки Інституту вивчення війни. Аналітики стверджують, що неможливо визначити геолокацію на відео із заявою Пригожина. Отже, над роликом добре попрацювали.

Жданов про заяву Пригожина: дивіться відео

Пригожин знову "виводить" вагнерівців з Бахмута