Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин снова заявил, что выводит своих наемников из Бахмута. Владелец ЧВК "Вагнера" утверждает, что его наемников должны заменить регулярные войска России.

Террорист Пригожин заявил, что вагнеровцы якобы покинут зону боевых действий с 25 мая, пишет 24 Канал. Он объявил, что вагнеровцы передают свои позиции министерству обороны России.

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Вагнеровцам внезапно требуется переформирование

В заявлении Пригожин говорит, что его боевики непрерывно воюют 428 дней. Он отметил, что все последующие задачи будут выполнять подразделения минобороны России.

Повар Путина объявил, что якобы с 1 июня ни одного вагнеровца не будет на передовой. При этом Пригожин не сказал, что вагнеровцы больше не будут воевать в Украине.

Напротив, по его словам, можно сделать вывод, что в ЧВК "Вагнера" больше нет сил и средств. В частности, он объяснил "вывод" вагнеровцев потребностью в переформировании.

С 1 июня ни одного бойца ЧВК "Вагнера" на переднем крае не будет, пока мы не пройдем переформирование, дооснащение и доучение,

– заявил повар Путина.

Пригожин уже выводил вагнеровцев из Бахмута

Известно, что у Пригожина конфликт с минобороной России из-за дефицита боеприпасов. На фоне споров Пригожин в начале мая решил угрожать российскому минобороны выводом своих войск из Бахмута.

Тогда главарь вагнеровцев пригрозил, что выведет своих наемников к 10 мая из-за "снарядного голода", однако не выполнил "обещание". Пригожин даже обратился к Шойгу и Герасимову, где выругался в их адрес.

В то же время в Вооруженных Силах Украины не подтверждали информацию о выводе вагнеровцев из Бахмута.

По состоянию на 22 мая России не удалось захватить Бахмут, хотя Пригожин в очередной раз убеждает в обратном. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что наши войска в Бахмуте контролируют определенные объекты и частный сектор в районе "Самолет".

Вместо этого оккупанты осуществляют зачистку в некоторых районах Бахмута. Также известно, что украинские войска продвигаются на флангах Бахмутского направления и могут взять Бахмут в окружение.