Генштаб России хочет утилизировать боевиков, которые 9 лет воевали на Донбассе, – Свитан

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин снова сделал заявление о якобы "выходе" вагнеровцев из Бахмута. В город будут заходить боевики псевдореспублик оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, генштаб России хочет уничтожить всех невыгодных боевиков.

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Генштаб не хочет, чтобы боевики бунтовали

Свитан отметил, что около 10 июня боевики 1-го корпуса псевдореспублик на территориях оккупированных частей Донецкой и Луганской областей зайдут в Бахмут. Российские десантники постараются удержать ВСУ на возвышенностях.

Полковник ВСУ в запасе подчеркнул, что говорится именно о военных Донбасса, воевавших против украинских защитников еще с 2014 года. Мобилизированных с начала полномасштабного вторжения России наши бойцы уже уничтожили.

Военный эксперт предположил, что начальник российского генштаба Валерий Герасимов хочет уничтожить этих боевиков, а затем вернуть в Бахмут ЧВК "Вагнера".

Они понимают, что там будет ад, практически все части уничтожат. Герасимов утилизирует эти донецкие части. Он может принять решение выходить из Украины. Он уничтожает их, чтобы они не начали бунтовать,

– считает он.

Свитан о "выходе" вагнеровцев из Бахмута: смотрите видео

"Выход" ЧВК "Вагнера" из Бахмута: главное