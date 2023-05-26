Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, генштаб Росії хоче знищити усіх невигідних бойовиків.
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Генштаб не хоче, щоб бойовики бунтували
Світан зазначив, що приблизно 10 червня бойовики 1-го корпусу псевдореспублік на територіях окупованих частин Донецької та Луганської областей зайдуть у Бахмут. Російські десантники намагатимуться втримати ЗСУ на височинах.
Полковник ЗСУ у запасі підкреслив, що мовиться саме про військових Донбасу, які воювали проти українських захисників ще з 2014 року. Мобілізованих від початку повномасштабного вторгнення Росії наші бійці вже знищили.
Військовий експерт припустив, що начальник російського генштабу Валєрій Герасимов хоче знищити цих бойовиків, а згодом повернути у Бахмут ПВК "Вагнера".
Вони розуміють, що там буде пекло, практично усі частини знищать. Герасимов утилізує ці донецькі частини. Він може прийняти рішення виходити з України. Він знищує їх, щоб вони не почали бунтувати,
– вважає він.
Світан про "вихід" вагнерівців з Бахмута: дивіться відео
"Вихід" ПВК "Вагнера" з Бахмута: головне
- Зранку 25 травня Пригожин заявив, що його найманці буцімто виходять з Бахмута. Раніше він вже робив подібну заяву, коли розповідав, що начебто вагнерівці "захопили" Бахмут.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив, що зменшилась кількість атак. Проте він наголосив, що інформацію про "відхід" наразі складно підтвердити.
- Варто зазначити, що Пригожин скиглив про втрати серед ПВК "Вагнера" у приблизно 20 тисяч. У ГУР, офіційних структурах США та аналітики ISW називають значно більшу кількість знищених найманців Пригожина.