Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, генштаб Росії хоче знищити усіх невигідних бойовиків.

Читайте також Ніхто Пригожина з Бахмута не випустить, – Подоляк

Генштаб не хоче, щоб бойовики бунтували

Світан зазначив, що приблизно 10 червня бойовики 1-го корпусу псевдореспублік на територіях окупованих частин Донецької та Луганської областей зайдуть у Бахмут. Російські десантники намагатимуться втримати ЗСУ на височинах.

Полковник ЗСУ у запасі підкреслив, що мовиться саме про військових Донбасу, які воювали проти українських захисників ще з 2014 року. Мобілізованих від початку повномасштабного вторгнення Росії наші бійці вже знищили.

Військовий експерт припустив, що начальник російського генштабу Валєрій Герасимов хоче знищити цих бойовиків, а згодом повернути у Бахмут ПВК "Вагнера".

Вони розуміють, що там буде пекло, практично усі частини знищать. Герасимов утилізує ці донецькі частини. Він може прийняти рішення виходити з України. Він знищує їх, щоб вони не почали бунтувати,

– вважає він.

Світан про "вихід" вагнерівців з Бахмута: дивіться відео

"Вихід" ПВК "Вагнера" з Бахмута: головне