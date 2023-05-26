Для Пригожина все только начинается, но теперь в России, – политтехнолог о "выходе" из Бахмута
Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы выходят из Бахмута. Главарь вагнеровцев постарается создать собственный политический проект в России.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, у Пригожина уже есть неплохая поддержка в России.
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Пригожин имеет все условия
Тизенгаузен убежден, что Пригожин имеет цель сконцентрироваться на создании собственного политического проекта. Сейчас у Пригожина для этого все условия. Он будет использовать каждое поражение военно-политического руководства России в свою пользу.
Поэтому Пригожин будет собирать "героев войны". Каждое поражение минобороны России будет для него дополнительным козырем. Он будет говорить: "Когда был Пригожин в Бахмуте, все было хорошо". Он создал себе образ "героя Бахмута". Сейчас он будет капитализировать его в политический образ,
– предположил он.
Политтехнолог отметил, что глава вагнеровцев уже имеет неплохую поддержку в России. Последние социальные опросы среди россиян показывают, что примерно 14% недовольны Владимиром Путиным, но считают Пригожина хорошим кандидатом.
"Для него сейчас все только начинается. Сколько Пригожину позволят это делать, мы увидим. Если он начнет переходить какие-то "красные линии", то его достаточно быстро отправят в Африку, где он будет охранять месторождения, рудники", – добавил Тизенгаузен.
Тизенгаузен об амбициях Пригожина: смотрите видео
Выходят ли ЧВК "Вагнера" из Бахмута
- Утром 25 мая Пригожин повторил свое заявление о якобы "выходе" его наемников из Бахмута. Ранее он заявлял, что вагнеровцы "захватили" Бахмут.
- На днях Пригожин говорил, что потери вагнеровцев вокруг Бахмута составляют примерно 20 тысяч. Однако значительно большую цифру называют и ГУР, и официальные лица США, и аналитики ISW.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что наблюдается уменьшение количества атак. Однако информацию об "уходе" пока сложно подтвердить.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Пригожин не сможет полностью вывести свои подразделения из Бахмута, ведь ему не дадут этого сделать.