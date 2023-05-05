Россияне ноют из-за заявления Пригожина о "выведении вагнеровцев": реакция сети
Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин выдал заявление, якобы выведет вагнеровцев из Бахмута из-за "дефицита боеприпасов". Конечно, верить таким заявлениям не стоит, однако россияне уже разгоняют истерику.
Так, в российских телеграм-каналах россияне оставили кучу гневных комментариев, передает 24 Канал.
К теме Пригожин заявил, что 10 мая вроде бы выведет вагнеровцев из Бахмута из-за "снарядного голода"
Реакция россиян на заявление Пригожина
Пресс-служба Пригожина распространила его заявление, что из-за "снарядного голода" наемники 10 мая планируют отойти от позиций в Бахмуте. Пригожин пообещал отвести их в тыловой лагерь.
Эксперты, аналитики и западные СМИ ранее призывали не верить Пригожину. Вероятно, он не планирует отводить вагнеровцев. Однако россияне разбираться не стали.
- "Жесты доброй воли начались?"
- "Что вы творите? Дайте снаряды и оружие".
- "А мы готовимся к параду. Что за ерунда?"
Некоторые представители государства-агрессора говорят, что вагнеровцам "пора на отдых".
Реакция россиян на заявление Пригожина:
Может быть ловушка
Ранее Пригожин снял другое видео, в котором обратился к Шойгу и Герасимову. Он обругал их, требуя дать снаряды. Этот ролик глава ЧВК снял на фоне десятков ликвидированных наемников. Как уверяет он, бойцы погибли накануне.
Военный эксперт Петр Черник отметил, что ролик с ликвидированными вагнеровцами выложили прежде всего для украинцев. Это может быть российское ИПСО, чтобы украинцы поверили, что захватчики достаточно ослабли и можно атаковать их.