"Брал" Бахмут, а теперь сыпет слезливыми заявлениями: Пригожин в отчаянии из-за потерь ЧВК

На днях повар Путина и "ярый воина" Евгений Пригожин традиционно пожаловался на нехватку боеприпасов, также заявил, что "ПВК "Вагнера" заканчивается и через некоторое время перестанет существовать". На Бахмутском направлении у Пригожина и его наемников сейчас огромные проблемы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он предположил, с чем могут быть связаны слова отчаяния человека, который еще несколько месяцев назад почти каждый день "брала Бахмут".

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Плохие дела вагнеровцев Коваленко объяснил тем, что обычно их использовали исключительно как живую силу, живой щит, за которым шел российский десант.

Пригожин не может полноценно компенсировать те потери, которые понесет ЧВК "Вагнера", потери очень велики. При этом, даже если они добьются какого-то результата, он будет у регулярных войск, а не у самого Пригожина. Однако я уверен, что они этого результата не достигнут,

– прокомментировал спикер.

Пригожин хочет избежать ответственности

Подобными жалобными заявлениями Пригожин пытается снять ответственность за любые события, которые могут произойти возле Бахмута. По словам военного обозревателя, вероятность таких событий сейчас высока. Ведь русские войска концентрируются конкретно в самом городке, имея при всем этом довольно неловкую ситуацию с флангами.

С другой стороны, Пригожин действительно видит, как исчезает его ЧВК, заметил Коваленко. Речь идет прежде всего о группировках в Украине, а не вообще о террористической структуре образования.

Она исчезает и как-нибудь восстановить Пригожин ее уже не сможет. По некоторым прогнозам и аналитике, у него может быть сейчас в распоряжении в Украине от 2 до 4 тысяч наемников именно у Бахмута. А это критически небольшое количество,

– сообщил аналитик.

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