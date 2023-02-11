Даже не вспоминать: о главаре "Вагнера" Пригожине пропагандистам в России приказали забыть

Лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин все чаще появляется в средствах массовой информации и перетягивает на себя канат. Это, очевидно, не нравится Кремлю, в частности Путину и министру обороны Шойгу, поэтому они "рекомендуют" своим пропагандистам не упоминать о нем вообще.

Очевидно, в руководстве враждебного государства уже случился раскол, ведь российские "элиты" не могут разделить между собой славу от побед, которых и так нет. 24 Канал со ссылкой на источники в спецслужбах информирует о том, что кремлевским пропагандистам приказали "убрать" главаря "Вагнера" из телеэфиров и прессы.

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О Шойгу – только хорошо, о Пригожине – никак

В распоряжении редакции появились методички, в которых ясно указано, как нужно кремлевским псам освещать полномасштабную войну России против Украины. Там говорится не только о Пригожине, но и, скажем, о бывшем командующем оккупационных войсках Сергее Суровикине. Его необходимо упоминать исключительно в нейтральном контексте.

А вот о лидере ЧВК и его наемниках приказано не говорить совсем. В случае, когда это невозможно, следует использовать формулировку не "участники батальона Пригожина", а – "добровольцы штурмовых отрядов".

Не цитировать в материалах средств массовой информации и на площадках в сети Интернет заявлений Евгения Пригожина о ситуации в зоне проведения "Специальной военной операции" на территории Украины,

– говорится в документе.

Также в темниках путинским псевдоинформаторам "предлагают" каждый раз акцентироваться именно на "успешной работе" главы министерства обороны Шойгу. Пропагандисты должны петь панегирики начальнику Генштаба Вооруженных сил России – то есть новому командующему оккупационных войск Валерию Герасимову – и его подопечным военачальникам.

Пропагандистам в России приказали не упоминать о Пригожине / Информация 24 Канала

Шойгу должны восхвалять в телеэфирах / Данные 24 Канала

Пригожин собирается "захватывать" Европу