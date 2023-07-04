Пригожину вернули коробки с миллиардами и слитки золота: привез водитель по доверенности

Главарю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину вернули коробки с наличными, которые были изъяты во время обыска в Петербурге в ходе уголовного дела о мятеже. Деньги привез Пригожину его водитель по доверенности.

Речь о 10 миллиардах рублей и сотнях тысяч долларов наличными, а также 5 слитках золота. Российское издание Фонтанка отмечает, что сначала следователи не хотели возвращать изъятые ценности и деньги.

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"Но, судя по очередному развороту, вмешалось обстоятельство непреодолимой силы", – добавляют журналисты.

Отмечают, что хотя лично за деньгами в Петербург эксзабятчик не подъехал, забирать миллиарды прибыл его водитель с официальной доверенностью. Как проходила процедура, можно только фантазировать, но вряд ли перечисляли деньги.

В то же время, по данным издания, Пригожин в выходные находился в Москве, где присутствовал на каких-то совещаниях.

Как изъяли деньги и почему их чуть не лишился Пригожин