Закрыли доступ: Пригожин снова завыл, что вагнеровцам не дают боеприпасы

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин снова жалуется из-за дефицита боеприпасов для своих наемников. Он говорит, что ему заблокировали доступ к каналам с боеприпасами.

Прессслужба Пригожина опубликовала его комментарий пропагандистов, в котором он жаловался, что ситуация с боеприпасами не изменилась, пишет 24 Канал. В целом вагнеровцам якобы дальше не дают боеприпасы.

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Пригожин заявил об изменении ситуации с боеприпасами

Все же Пригожин признал, что изменения есть. В частности, вместо снабжения всех типов основных снарядов, он получил отключение каналов специальной связи.

Но перемены действительно есть. Для того чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах, во всех подразделениях. Еще важный момент, который сделали, это заблокировали все пропуски во все ведомства, которые должны принимать решения. Не буду их называть, чтобы ни в коем случае не дискредитировать,

– сказал "повар Путина".

Также он добавил, что единственным вариантом для него теперь остается обращение в пропагандистские СМИ, чтобы улучшить ситуацию с боеприпасами.

Пригожин жалуется из-за дефицита боеприпасов