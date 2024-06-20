Пригрозил "идти до конца", но вспомнил о переговорах: что Путин наговорил о войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин прибыл во Вьетнам сразу после своей поездки в Северную Корею. Во время пребывания в столице он выступил перед журналистами, в очередной раз отметившись рядом циничных и лживых заявлений.

Во время своей пресс-конференции кремлевский глава успел и пожаловаться на Запад, пригрозил ядерным ударом, а также высказался о своем "тесном сотрудничестве" с Северной Кореей. Конечно, что Владимир Путин не обошел и Украину. Что наговорил российский диктатор и какими заявлениями отличился – читайте в материале 24 Канала.

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